Berlin (ots) -"Lassen Sie unsere Kräfte in Ruhe arbeiten und bringen Sie sichselbst nicht in Gefahr!", warnt Hartmut Ziebs, Präsident desDeutschen Feuerwehrverbandes (DFV), vor Katastrophentourismus undLeichtsinn in Flutgebieten. Der Deutsche Feuerwehrverband ruft dieBürgerinnen und Bürger in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten vorallem in Süd- und Westdeutschland auf, Absperrungen zu beachten undEvakuierungsanweisungen Folge zu leisten. Angesichts der gefährlichenKombination aus Dauerregen und Tauwetter sollten Anwohner Haus undHof sichern."Überflutete Straßen und Wege bergen genau wie UferbereicheRisiken für Autofahrer, Fußgänger und Zweiradfahrer. Meiden Siediese! Auch Unterführungen, Tiefgaragen oder Keller sind inÜberschwemmungsgebieten keine sicheren Aufenthaltsorte. Im Freienkönnen auch Erdrutsche oder umstürzende Bäume gefährlich werden",erläutert Ziebs.Die Feuerwehr rät:- Bewegen Sie sich in Überflutungsgebieten nur auf einsehbaremGrund, meiden Sie Wälder und Hanglagen.- Sichern Sie in gefährdeten Arealen Gebäudeöffnungen undAbwasserschächte, parken Sie Kraftfahrzeuge in höher gelegeneGebiete um.- Beachten Sie Absperrungen, Straßensperrungen und Halteverbote.- Bitte folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte und behindernSie deren Arbeit nicht."Bundesweit sind bereits mehrere tausend Feuerwehrleute in denbetroffenen Regionen im Einsatz. Sie kontrollieren Pegel, informierenAnlieger, verteilen und platzieren Sandsäcke, pumpen überfluteteGebäude und Wege frei, unterstützen mit Bootsdiensten und leistenRettungseinsätze", sagt der DFV-Präsident.Die weitere Entwicklung der Gefahrensituation hängt von denRegenfällen am bevorstehenden Wochenende ab. Flüsse und Erdreichkönnen vielerorts kein zusätzliches Wasser mehr aufnehmen. Erst mitdem Nachlassen der Niederschläge ist eine Entspannung der Lage zuerwarten.