Berlin (ots) -Es ist geruchs- und geschmacklos und schon wenige Atemzüge könnenzum Tod führen: Kohlenmonoxid entsteht bei einem unvollständigenVerbrennungsvorgang. "Häufig sind mangelnde Belüftung, fehlerhafteVerbrennung in Öfen oder Defekte an Gasthermen die Ursachen", warntFrank Hachemer, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV),vor dem Hintergrund der tödlichen Kohlenmonoxidvergiftung bei sechsjungen Menschen in Arnstein (Bayern). "Immer wieder kommt es auch zuEinsätzen der Feuerwehr aufgrund ausgasender Kohlereste etwa vonShisha-Pfeifen oder Grills in geschlossenen Räumen", berichtet derExperte.Kohlenmonoxid ist für den Menschen nicht zu bemerken. Das Gas mitdem Kürzel CO bindet sich im Blut an die roten Blutkörperchen(Hämoglobin) und verdrängt dabei den Sauerstoff. Nach wenigenAtemzügen kann dies bereits zu schweren Vergiftungserscheinungen undzum Tod führen. In den letzten Jahren sind immer mehr Feuerwehren mitCO-Warngeräten ausgerüstet, die bei Überschreiten einer WarnschwelleAlarm schlagen. "Schon im Verdachtsfall einer Kohlenmonoxidvergiftungsollte man schnell reagieren", appelliert Hachemer.Der Deutsche Feuerwehrverband gibt folgende Handlungshinweise:- Achten Sie beim Betrieb von Shisha-Pfeifen oder ähnlichenGeräten auf ausreichende Belüftung. Grillen Sie nie ingeschlossenen Räumen - dies gilt auch für das Abkühlen derKohle!- Nehmen Sie beim Betrieb von Verbrennungsöfen oder gasbetriebenenGeräten plötzlich auftretende Kopfschmerzen ernst - sie sind einerstes Anzeichen für eine mögliche Vergiftung. Begleitet werdensie unter Umständen von Bewusstseinseintrübung.- Beim Verdacht des Auftretens von Kohlenmonoxid verlassen Siesofort den betroffenen Raum. Sofern möglich, sollte man dieFenster öffnen, um zu lüften.- Wenn es Ihnen ohne Eigengefährdung möglich ist, schalten Sie dasmöglicherweise verursachende Gerät aus oder entfernen denAuslöser aus der Wohnung.- Alarmieren Sie im Verdachtsfall Feuerwehr und Rettungsdienstüber die europaweit gültige Notrufnummer 112!Nicht nur umsichtiges Handeln, sondern auch Vorsorge können dazubeitragen, Unfälle zu verhindern:- Ein wichtiger Beitrag zur Prävention ist die regelmäßige Wartungder Heizungsanlage zum Beispiel durch den Schornsteinfeger.Diese ist ein Mal pro Jahr Pflicht. So kann beispielsweisefestgestellt werden, ob ein Lüftungskanal blockiert wird und dieHeizgase oder Abgase daher nicht einwandfrei abziehen. Dies kannauch durch Vogelnester verursacht werden.- Verwenden Sie die Anlagen sachgemäß. Bei Etagenheizungen sinddie Lüftungsschlitze der jeweiligen Türen der Gasthermen frei zuhalten und nicht zu verstellen, sonst erhält die Anlage zu wenigSauerstoff.- Es gibt mittlerweile Rauchmelder, die auch vor der Freisetzungvon Kohlenmonoxid warnen. Sinnvoll ist die Installation einessolchen Gerätes in der Nähe der Gastherme. Erhältlich sind diesespeziellen CO-Melder im Fachhandel - unter anderem imVersandhaus des Deutschen Feuerwehrverbandes unterwww.feuerwehrversand.de.Hinweis für die Presse: Gerne vermitteln wir IhnenDFV-Vizepräsident Frank Hachemer als Ansprechpartner zum Thema.