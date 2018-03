Feuerwehr gibt Sicherheitstipps zum Osterfeuer / Anmelden, beaufsichtigen, kontrollieren / Flammenfalle für Tiere vermeiden (FOTO)

Berlin (ots) - Von der Nordseeküste bis an den Alpenrand lodern in wenigen Tagenwieder zahlreiche traditionelle Osterfeuer - doch dieser schöne Brauch führtjährlich auch zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. "Häufig werden Feuerwehrenalarmiert, weil Brände außer Kontrolle geraten oder nicht sachgemäß angemeldetwurden" erklärt Hermann Schreck, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes(DFV).Die Feuerwehren geben deshalb folgende Sicherheitstipps zum Osterfeuer:- Vergessen Sie nicht, Ihr Osterfeuer bei der dafür örtlichzuständigen Behörde (häufig das Ordnungsamt) anzumelden - Sievermeiden so einen ärgerlichen Fehleinsatz der Feuerwehr, derunter Umständen gebührenpflichtig ist.- Verwenden Sie nur trockene Pflanzenreste und unbehandeltes Holz.Denken Sie daran, das Brennmaterial kurz vor dem Anzünden nocheinmal umzuschichten, damit Ihr Osterfeuer nicht zurFlammenfalle für Tiere wird.- Halten Sie eine Zufahrt für die Feuerwehr und den Rettungsdienstfrei. Der Sicherheitsabstand wegen Rauch und Hitze solltemindestens 50 Meter zu Gebäuden und Bäumen und mindestens 100Meter zu Straßen betragen. Windrichtung beachten!- Seien Sie vorsichtig beim Anzünden. Brennbare Flüssigkeiten alsBrandbeschleuniger bergen ein hohes Risiko!- Offenes Feuer muss grundsätzlich beaufsichtigt werden. SorgenSie dafür, dass das Feuer sich nicht unkontrolliert ausbreitenkann. Passen Sie auf kleine Kinder auf. Sie unterliegen schnellder Faszination des Feuers und unterschätzen die ihnenunbekannte Gefahr.- Strohballen können sich allein durch die Hitzestrahlungentzünden und sind deshalb eine gefährliche Sitzgelegenheit.- Kleinere Verbrennungen kühlen Sie sofort mit Wasser: Maximalzehn Minuten lang (Leitungswassertemperatur 10 bis 20 GradCelsius). Bei großflächigen Verbrennungen und auf der Hauthaftenden Substanzen sollte nur primär abgelöscht werden.Alarmieren Sie sofort den Notarzt über die Notrufnummer 112!- Verlassen Sie als Veranstalter bzw. Zuständiger die Feuerstellenur, wenn sie komplett erkaltet ist.- Sollte Ihnen Ihr Feuer außer Kontrolle geraten, so zögern Sienicht, sofort die Feuerwehr über Notruf 112 zu alarmieren. Diemehr als eine Million Männer und Frauen in den deutschenFeuerwehren sind auch über Ostern rund um die Uhr einsatzbereit,um in Not und Gefahr zu helfen.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell