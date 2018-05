Feuer und Flamme für die WM 2018: Grillfete - aber sicher (FOTO)

Frankfurt (ots) -Fußball, Bier und Bratwurst - ein Grillfest mit Freunden undFamilie gehört für viele Fans zur Fußball-Weltmeisterschaft dazu.Doch aufgepasst: Grillunfälle sind häufiger als gedacht und jederachte endet sogar mit schwersten Verletzungen. Die Experten der DVAGraten, den eigenen Versicherungsschutz zu überprüfen und erinnern aneinige Grundregeln im Umgang mit offenem Feuer.Ausreichend Biervorräte, Trikot, Fahne, Grillzeug und Schal: Dassind laut einer Umfrage von Tomorrow Focus zur letzten WM diewichtigsten Utensilien wahrer Fußballfans. Aber aufgepasst! Geradebeim gemeinsamen "Teamgrillen" kommt es damit leichter als sonst zuVerletzungen. Jedes Jahr ereignen sich laut Deutscher Gesellschaftfür Verbrennungsmedizin (DGV) allein in Deutschland etwa 4.000Grillunfälle, rund 500 enden mit schwersten Brandverletzungen. DieExperten der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) raten dazu,einfach noch mal den eigenen Versicherungsschutz zu prüfen und gebenTipps für sicheren Grill-Spaß.Haftpflichtversicherung: aus Versehen, leichtsinnig odervorsätzlich? Der Fan-Schal gerät zu nah an die glühende Kohle oderbeim Jubelsturm wird aus Versehen der Grill umgeworfen. Schnelllodern die Flammen. Solche Szenarien passieren schneller als mandenkt. "Wird ein Gast verletzt oder dessen Eigentum beschädigt, trägtdie private Haftpflichtversicherung in der Regel die Kosten",erklären die Experten der DVAG. Achtung - die Kosten werden nichtübernommen, wenn vorsätzlich gehandelt wurde. Mit anderen Worten: Einerkennbares Risiko wurde wissentlich in Kauf genommen. Das kannbeispielsweise der Fall sein, wenn die Deutschlandflagge direkt überdem Feuer geschwenkt oder der Grill unter der Markise platziert wird.Unfallversicherung: gesetzlich oder privat - und war Alkohol imSpiel? Wenn sich jemand beim heimischen Gartenfest durch eigeneUnachtsamkeit oder Missgeschick selbst verletzt, greift diegesetzliche Unfallversicherung nicht. "Solche Feiern zählen zumFreizeitvergnügen. Das heißt, hier schützt nur eine privateUnfallversicherung. Denn die gesetzliche Versicherung kommtausschließlich bei der Arbeit und auf Arbeitswegen zum Tragen",erläutern die Vermögensberater der DVAG. Übrigens: Der übermäßigeKonsum von Alkohol kann den Versicherungsschutz von Haftpflicht- undUnfallversicherung beeinträchtigen.Tipps für eine sichere WM-Grillparty- Nur feste Grillanzünder verwenden, auf Spiritus oder Benzinunbedingt verzichten- Grill windgeschützt und nicht in der Nähe von Sträuchern,Sonnenschirmen oder wehenden Fahnen aufstellen- Auf einen festen, nicht brennbaren Untergrund platzieren - Kindernie alleine in unmittelbarer Nähe des Grills lassen - SpezielleGrillzangen sowie -schürze und Handschuhe benutzen- Grillschalen, die Fett auffangen, verwenden- Löschutensilien, wie Eimer mit Sand, Löschdecke oder Feuerlöscher,bereitstellen- Grill und Kohle vor dem Aufräumen vollständig abkühlen lassenWenn doch etwas passiert ist: Verhaltenstipps- Ruhe bewahren- Brennende Kleidung mit einer Decke löschen und vom Körper entfernen- Bereits verschmorte Kleidung, die nicht mehr brennt, nicht selbstvon der Haut entfernen- Bei ernsteren Verletzungen unter der 112 den Notarzt rufen -Verbrennung sofort mit Wasser - nicht mit Eis! - kühlen, nicht längerals zehn Minuten am Stück, da sonst Unterkühlungen drohen- Brandwunden mit sterilen Tüchern abdecken- Beim Verletzten bleiben und diesen beruhigenÜber die Deutsche Vermögensberatung (DVAG)Mit über 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung rund 6 Millionen Kunden zu den ThemenFinanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größteeigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende undbranchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!" Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichten findenSie unter www.dvag.dePressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 FrankfurtT: 069-2384-127F: 069-2384-867E: pressemeldung@dvag-presseservice.dewww.dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell