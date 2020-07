Feuer frei bei SLM Solutions!

Alle Anteilseigner von SLM Solutions dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund sieben Prozent. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Ziehen sich die Bären nun komplett zurück und überlassen den Bullen das Feld?

Trotz des Anstiegs ist die Aktie noch nicht über den Berg. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Bisher lag dieses Low bei 5,89 EUR. Bei SLM Solutions geht es jetzt also besonders hoch her!

Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen heute noch einmal eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit. Putkäufer oder Leerverkäufer erhalten nämlich einen kräftigen Rabatt. Für alle, die bei SLM Solutions ohnehin auf steigende Kurse setzen, gibt der heutige Tag ordentlich Rückenwind.

