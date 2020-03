Feuer frei bei SAP!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Mit viel Vorschusslorbeeren startet SAP in den heutigen Handel. Immerhin kann sich die Aktie um 3,2% nach oben schieben. Mit diesem Plus kostet ein Anteilsschein jetzt 113,80 Euro. Gehen die Bullen jetzt zum Angriff über?

Trotz des Anstiegs bleibt die Technik angeschlagen. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterstützung. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur 2,5%. Dieser Tiefpunkt liegt bei 110 Euro. Bei SAP ist also Hochspannung angesagt.

Anleger, die für die Zukunft von SAP eher schwarz sehen, für die könnte sich ein Baisse-Einstieg heute lohnen. Immerhin gibt es heute die Chance auf einen vergünstigten Put-Kauf. Wer eher bullish eingestellt ist, für den ist der Anstieg heute eine Bestätigung.