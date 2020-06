Feuer frei bei AIXTRON!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Glänzende Augen sind heute bei allen AIXTRON-Anteilseignern zu sehen. So wird der Kurs aktuell rund drei Prozent nach vorne geschoben. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund vier Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Bei 10,84 EUR liegt dieses Hoch. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert.

Skeptiker können die gestiegenen Notierungen zum tollen Baisse-Einstieg nutzen. Denn die gestiegenen Preise bieten allen Putkäufer oder Leerverkäufer einen ordentlichen Discount. Wer eher bullish eingestellt ist, für den ist der Anstieg heute eine Bestätigung.

