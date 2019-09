Feuer auf BMW-Werksgelände in München

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Auf dem BMW -Werksgelände in München ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen.



Dies bestätigten Feuerwehr und Polizei der bayerischen Landeshauptstadt am Abend auf Anfrage. Über dem Gelände war zeitweise erheblicher schwarzer Rauch zu sehen. Nach Polizeiangaben brannte eine Werkshalle auf einer Fläche von ungefähr 40 mal 40 Metern. Die BMW-Werksfeuerwehr habe die Münchner Berufsfeuerwehr um Unterstützung gebeten, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt./ukm/DP/zb