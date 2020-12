Feuer in Südkalifornien treibt Tausende aus ihren Häusern

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Ein schnell um sich greifendes Feuer hat Menschen im US-Staat Kalifornien südöstlich von Los Angeles aufgeschreckt.



Das sogenannte Bond-Feuer im Bezirk Orange County breitete sich am Donnerstag wegen heftiger Winde schnell aus. Etwa 25 000 Menschen hätten vorsichtshalber ihre Häuser verlassen, teilte die Feuerwehr mit. Am Donnerstagabend (Ortszeit) war der Brand erst zu zehn Prozent unter Kontrolle. In Südkalifornien warnten die Behörden vor starken Santa-Ana-Winden, die vor allem im Herbst und Winter auftreten.

Die diesjährige Waldbrandsaison in dem Westküstenstaat ist die flächenmäßig verheerendste seit Beginn der Aufzeichnungen. Heftige Feuer in vielen Teilen Kaliforniens habe schon mehr als 16 100 Quadratkilometer Wald und Nutzland verkohlt. Bei anhaltender Trockenheit und starken Winden ist weitere Zerstörung im Dezember zu befürchten./mub/DP/zb