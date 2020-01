Feuer bei Canberra - Notstand ausgerufen

CANBERRA (dpa-AFX) - Wegen eines riesigen Feuers haben die Behörden für die australische Hauptstadt Canberra und die umliegende Region den Notstand ausgerufen.



In einem Nationalpark nahe der rund 400 000 Einwohner zählenden Stadt brennt es seit Montag. Die Flammen haben schon 18 500 Hektar zerstört, das entspricht der Fläche von etwa 26 000 Fußballfeldern. "Das Feuer könnte sehr unberechenbar werden", sagte der regionale Chef-Minister Andrew Bar am Freitag vor Reportern. Für Canberra ist es laut Barr der gefährlichste Brand seit 2003. Damals brannten 160 000 Hektar nieder, vier Menschen starben.

Wenn der Notstand ausgerufen wird, gibt das den Behörden besondere Befugnisse, etwa die Energieversorgung abzustellen oder bei Evakuierungen. In Australien toben seit Monaten schwere Brände, besonders im Südosten des Kontinents. Das Feuer bei Canberra entstand durch ein Versehen, als ein Hubschrauber bei einem Aufklärungsflug auf dem Boden landete.

Es wurde befürchtet, dass sich die Flammen über die Grenze in den Bundesstaat New South Wales ausbreiten. Dort wird in einigen Gegenden mit einer Hitze von mehr als 40 Grad am Wochenende gerechnet, was die Lage verschärfen könnte./ca/DP/zb