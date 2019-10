Feuchtigkeit in Haus und Wohnung / Was Eigentümer und Mieter selbst tun können - und wann definitiv der Profi ran muss (FOTO)

Köln/Kürten. (ots) -Der Putz blättert von der Wand oder es riecht muffig und feucht.So mancher Hauseigentümer oder Mieter kennt die Situation, wenn sichdie Indizien untrüglich verdichten, dass ein Feuchteschaden im Hausoder in der Wohnung vorliegt. Bei dieser unschönen Entdeckungfürchten nicht wenige die Kosten der Sanierung und auch deren Dauer,wenn die Wohnräume nur noch eingeschränkt nutzbar sind. Dabei könnenBewohner und Eigentümer durch aktive Mitwirkung - je nach Schaden undObjekt - durchaus zur Preisminderung und kürzerer Verweildauer vonHandwerkern in den eigenen vier Wänden beitragen."Bei Abdichtungsarbeiten, z.B. an Kellerwänden, müssen zuerst diealten Putze und Anstriche entfernt werden", berichtet Dipl.-IngThomas Molitor, stellvertretender Technischer Leiter bei ISOTEC,einem bundesweiten Spezialisten der Feuchtesanierung. "Sofern diehandwerklichen Fähigkeiten und Werkzeuge vorhanden sind, kann dasEntfernen der Putze und Anstriche von den Kunden übernommen werden.Das spart für den Handwerker Zeit und somit Geld", so Molitor.Eigentlich banal, aber für die Handwerker ist es hilfreich, wenn "dieBewohner die Räume und Zugangswege nach Möglichkeit selbstfreiräumen. Hier lässt sich enorm Zeit einsparen", beschreibtFachmann Molitor die Alltagserfahrungen einer Sanierungsfirma.Genau so gebe es aber auch Arbeiten, die ausschließlich in dieHände von Fachleuten gehörten. Dazu zählen etwa Tiefbauarbeiten wiedas Freilegen der Kelleraußenwände für eine Außenabdichtung. "DieGefahren für Leib und Leben sind höher, als sich Viele klarmachen",betont der Ingenieur. Wenn etwa ohne Verbau gearbeitet werde, besteheimmer die Gefahr, dass das lockere Erdreich in Bewegung gerate undMenschen teilweise oder sogar ganz verschüttet würden. Zudem gebe eswichtige Normen und Vorschriften, die unbedingt eingehalten werdenmüssten, die den meisten Laien aber komplett unbekannt seien. DasGleiche gelte nicht nur für Arbeiten in der Tiefe, sondern auch inluftiger Höhe, etwa bei einer Balkon-Sanierung. "Das Abschrauben desBalkongeländers im dritten oder vierten Stock gehört ausschließlichin fachlich geschulte Hände", so Molitor.Auf Gefahren bei der eigenhändigen Sanierung weißt auch dasUmweltbundesamt hin. So sollte Schimmelpilzbefall in der Wohnung, dergrößer als einen halben Quadratmeter ist, laut der Behördeausschließlich von Fachpersonal entfernt werden, weil diegesundheitliche Gefahr durch aufgewirbelte und umherfliegendeSchimmelsporen für die Bewohner zu groß ist.Es sind also insbesondere Arbeiten vor der Sanierung, bei derHausbesitzer und Mieter mitanpacken und so zur Kosten- undZeitreduktion beitragen können. Und beim Feuchteschaden selbst, kannda der Laie gar nichts machen? ISOTEC-Ingenieur Thomas Molitorschüttelt den Kopf. Die Analyse und Sanierung von Feuchteschäden,egal ob an Außenwänden, Innenwänden, Kellerböden oder dieSchimmelpilzentfernung in Wohnräumen, sei ausschließlich etwas fürProfis. Jedenfalls dann, wenn man dauerhaft vor dem Problem Ruhehaben wolle.Pressekontakt:ISOTEC GmbHPressesprecher Thomas BahneCliev 2151515 Kürtenbahne@isotec.de02207 / 84 76 0Original-Content von: ISOTEC GmbH, übermittelt durch news aktuell