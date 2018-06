Köln/Kürten (ots) -Nasse Keller, feuchte Außenwände, Schimmelpilzbefall. VieleMenschen denken, dies seien typische Probleme alter Häuser. Doch auchNeubauten sind betroffen: mangelhafte Planung und eine schlechteAusführung sind die Hauptursachen.Bausachverständige entdecken immer häufiger Pfusch am Bau undverdeckte Mängel. "Die ständig steigenden Anforderungen an dieBauausführung, Handwerker, die nicht entsprechend ausgebildet sindund unterschiedlichste Subunternehmer auf den Baustellen sindHauptgründe dafür", meint Dipl.-Ingenieur Thomas Molitor,stellvertretender technischer Leiter des SanierungsspezialistenISOTEC. Die Schäden, die jedes Jahr durch sogenannten "Pfusch am Bau"entstehen, addieren sich auf Milliarden Euro-Beträge.Vorbeugen ist auch hier besser als Nachsorgen. Schon am Anfangeines Bauvorhabens sollte deshalb immer ein Bodengutachten stehen."Da das Bodengutachten meist nicht zu den vertraglich vereinbartenLeistungen der Baufirma gehört, sondern dem Bauherren obliegt, wirdaus Kostengründen oft darauf verzichtet", so Helge-Lorenz Ubbelohde,Vizepräsident des Bundesverbandes öffentlich bestellter undvereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger. "Manche Firmendrängen zwar darauf, aber anderen ist es egal, und sie lassen dieBaulaien ins offene Messer laufen." Dabei sind diese rund 1.000 Eurogut angelegtes Geld. Denn beim Bodengutachten werden die konkretenBodenverhältnisse genau analysiert, die Tragfähigkeit des Baugrundsund die Wasserverhältnisse (Grundwasser, drückendes Wasser etc.)festgestellt. Die Gefahr unzureichender Planung für die Abdichtungvon Fundamenten, Kelleraußenwänden oder Bodenplatten kann dadurchschon verringert werden.Eine weitere Ursache von Feuchteschäden an Neubauten: Bauteilewerden bei schlechtem Wetter nicht geschützt, saugen sich mit Wasservoll - und können danach nicht mehr richtig trocknen. Infolge dessenist der Wärmedämmwert der Wandkonstruktion erheblich schlechter undes kann in den Wintermonaten zu Schimmelbefall kommen.Weitere Schwachpunkte bei der Bauausführung sind in den BereichenFenster und Türen, Balkon- und Terrassentüren zu finden. Hier werdensehr häufig Abdichtungsfehler gemacht. Deshalb kann Feuchtigkeit insHaus eindringen, Raumwärme entweichen und Schimmelpilz auf denausgekühlten Wandoberflächen entstehen.Nicht zuletzt werden beim Einbau bodengleicher Duschen häufigFehler gemacht. Durch unzureichende Planung und Fehler in derAusführung können in diesen Bereichen enorme Feuchteschädenentstehen."Diese und andere mögliche Schäden sind ärgerlich biskatastrophal, haben Bauherren doch in der Regel hohe Krediteaufgenommen und ihr angespartes Geld in den Bau ihres Traumhausesgesteckt", so Dipl.-Ingenieur Thomas Molitor. Deshalb ist es ratsam,bei der Auswahl des Baupartners genau hinzuschauen und sich von denQualitätsstandards zu überzeugen. Außerdem sind regelmäßigeKontrollen bei jedem einzelnen Bauabschnitt durch externeBausachverständige empfehlenswert. Denn so können Mängel rechtzeitigentdeckt und noch relativ einfach behoben werden. Sind sie ersteinmal überbaut, nimmt das Unglück seinen Lauf. In diesemZusammenhang ist es ratsam, auf möglichst lange Gewährleistungszeitenzu achten: Bei den meisten Hausherstellern beträgt diese fünf Jahre,bei einigen aber sogar zehn Jahre.Und wenn der Neubau feucht ist? "Durch spezielle Verfahren derTrocknung und Gebäudeabdichtung lassen sich die Ursachen derverschiedenen Feuchteprobleme nachträglich punktgenau beseitigen",betont Thomas Molitor von ISOTEC. "Außen- und Innenabdichtung,Kellerbodensanierung, professionelle Schimmelpilzsanierung und anderezertifizierte Verfahren sorgen dafür, dass der Traum vom Eigenheimnicht zum Albtraum wird."Pressekontakt:Thomas BahneISOTEC GmbHCliev 2151515 Kürtenbahne@isotec.de02207 / 84 76 0Original-Content von: ISOTEC GmbH, übermittelt durch news aktuell