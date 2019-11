Fette Karre? Dicke Klunker? - Alles Schnee von gestern! (AUDIO)

Münster (ots) -Anmoderationsvorschlag:Reich sein, also so viel Kohle haben, dass man sich keine Gedanken mehr machenmuss, ob man sich etwas finanziell auch leisten kann... Auch wenn Geldsicherlich nicht alles ist, hat wahrscheinlich jeder schon mal davon geträumt.Aber was würden wir mit dem ganzen Geld anstellen? Ideen gibt's zumindesteinige. Mehr dazu von Jessica Martin.Sprecherin: Die meisten haben eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was siesich leisten würden, wenn Geld keine Rolle spielt. Noch besser meinen sie zuwissen, wovon das andere Geschlecht im Fall eines unerwarteten Geldsegensträumt.O-Ton 1 (Axel Weber, 17 Sek.): "Eigentlich hatten wir bei unserer Umfrageerwartet, dass die Zeiten der Klischees endgültig vorbei sind. Aber dem istnicht so - also dass Männer von den Frauen glauben, sie geben ihr Geld amliebsten für teure Kleider, Schmuck oder Beauty aus. Und Frauen, die wiederumvon ihren Männern erwarten, dass sie technische Spielereien oder Luxusautoskaufen würden."Sprecherin: So Axel Weber von Eurojackpot, dem Auftraggeber der Umfrage. DiesesKlischeedenken geht allerdings meilenweit an der Realität vorbei.O-Ton 2 (Axel Weber, 20 Sek.): "Männer und Frauen kennen sich ebenoffensichtlich gegenseitig schlecht. Denn die eigene Schönheit, die landet lautder Umfrage bei den Frauen eher auf den hinteren Rängen: Als erstes würdenFrauen tatsächlich Geld für die Wohnung und das Haus ausgeben oder auch nurschick auf Reisen gehen. Und das sind bei den Männern ebenfalls dieTop-zwei-Antworten, allerdings in umgekehrter Reihenfolge: Erst Reisen, dann dasHaus verschönern."Sprecherin: Auch wenn sich Männer und Frauen hier erstaunlich einig sind, gibtes einen wesentlichen Unterschied: Männer sind vergleichsweise eher knauserig.O-Ton 3 (Axel Weber, 14 Sek.): "Nämlich jede dritte Frau würde auch Freunde undVerwandte bedenken und von dem Geld etwas abgeben. Männer sind da deutlichegoistischer: Nicht mal 25 Prozent würden teilen. Allgemein zeigt sichgrundsätzlich sowieso, dass Männer eher ans Sparen denken."Abmoderationsvorschlag:Wer nicht bis in alle Ewigkeit arbeiten möchte, um sich den ein oder anderenWunsch zu erfüllen - momentan ist der Eurojackpot prall gefüllt, nämlich mitrund 79 Millionen Euro (Stand: KW 45). Infos dazu gibt's im Internet aufhttps://eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell