Berlin (ots) -Festveranstaltung des DPhVzu "Friedliche Revolution und 30 Jahre Mauerfall"Am Freitag, 29.11.2019,19.30 - 21.00 Uhrim Mediencampus Villa Ida,Poetenweg 28,04155 Leipzig-GohlisDie Festveranstaltung "Friedliche Revolution und 30 Jahre Mauerfall" wird imRahmen der Bundesvorstandssitzung des Deutschen Philologenverbandes, an der dieVorsitzenden und Gäste der Philologenverbände aller Bundesländer teilnehmen,stattfinden.Auf dem Programm steht nach der Einführung von Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing,der Bundesvorsitzenden des DPhV, und Thomas Langer, dem Landesvorsitzenden desPhilologenverbandes Sachsen, eine moderierte Podiumsdiskussion mitProf. Dr. Kurt Biedenkopf, ehemaliger Sächsischer Ministerpräsident, und BodoRamelow, Thüringer Ministerpräsident.Ein Schwerpunkt der Diskussion wird die Frage sein, wie wir mit dem Geschenk derWiedervereinigung umgegangen sind, ob die Entwicklung unseres Landes seitherfolgerichtig und damit quasi "alternativlos" gewesen ist und wie wir heute undin naher Zukunft zum Wohle unseres gesamten Landes handeln sollten.Und natürlich wird die Bedeutung des Bildungswesens, und hier besonders die desGymnasiums, in den vergangenen drei Jahrzehnten und für die zukünftigeEntwicklung des vereinten Deutschlands in einem komplizierter gewordeneneuropäischen Umfeld beleuchtet werden."Es wird um unsere gemeinsamen Erfahrungen seit 1991 gehen - um die politischeDiskussion in der Gegenwart, um die Zukunftsperspektiven Deutschlands in Europaangesichts der erkennbaren gesellschaftlichen Umbrüche und Aufbrüche, und nichtzuletzt um den zukünftigen Rang und die besonderen Aufgaben des Bildungswesensund hier insbesondere um die des Gymnasiums", betont die Bundesvorsitzende desDeutschen Philologenverbandes, Susanne Lin-Klitzing.Die Diskussionsrunde wird von dem Ehrenmitglied des DPhV, Dr. Horst GüntherKlitzing, und der Vorsitzenden des Philologenverbandes Berlin/Brandenburg,Kathrin Wiencek, moderiert!Sicher interessiert es Sie, mehr von den Gesprächspartnern zu diesem aktuellenThema zu erfahren. Sie stehen Ihnen gern als Interview- und Gesprächspartner zurVerfügung. Um Anmeldung wird gebeten.