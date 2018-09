Festung Ehrenbreitstein: Sanitätsdienst unter neuer Führung (FOTO)

Koblenz (ots) - Mit einem Großen Zapfenstreich wird am 25. September 2018Generaloberstabsarzt Dr. Michael Tempel, derzeitiger Inspekteur desSanitätsdienstes der Bundeswehr, nach über 45 Dienstjahren in den Ruhestandverabschiedet. Das militärische Zeremoniell findet am Abend auf der KoblenzerFestung Ehrenbreitstein statt.Dr. Tempel trat 1973 als Fallschirmjägeroffizier in die Bundeswehr ein unddurchlief nach seinem Studium der Humanmedizin mehrere nationale undinternationale Führungs- und Stabsverwendungen als Sanitätsoffizier. Seit 2015ist er Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr.Vor dem Großen Zapfenstreich wird der Generalinspekteur der Bundeswehr, GeneralEberhard Zorn, das Kommando über den Sanitätsdienst der Bundeswehr vonGeneraloberstabsarzt Dr. Michael Tempel an Generalstabsarzt Dr. UlrichBaumgärtner übergeben. Dr. Baumgärtner ist seit 2016 Kommandeur des KommandosSanitätsdienstliche Einsatzunterstützung in Weißenfels und war zuvorAbteilungsleiter im Bundesministerium der Verteidigung.Der Große Zapfenstreich ist die höchste Form der militärischen Ehrenbezeugung.Er wird nur zu besonderen Anlässen durch das Bundesministerium der Verteidigunggenehmigt, wie beispielsweise der Ehrung von Persönlichkeiten, die sich um dieBundeswehr verdient gemacht haben. Er hat eine bis weit in die deutscheMilitärgeschichte zurückreichende Tradition und folgt einer festgelegten Abfolgemusikalischer Elemente und militärischer Zeremonie.Für interessierte Bürgerinnen und Bürger gibt es einen Pendelverkehr zwischenden Gästeparkplätzen in der Fritsch-Kaserne, Niederberger Höhe 1, und derFestung Ehrenbreitstein. Um den Ablauf nicht zu stören, sollten Sie für dieKommandoübergabe bis 16:30 Uhr und für den Großen Zapfenstreich bis 19:45 Uhr amEinlass der Festung eintreffen.Hinweis für die MedienMedienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.Termin: 25. September 2018, 16:30 UhrOrt: Festung EhrenbreitsteinAdresse: Greiffenklaustraße, 56077 KoblenzTagesablauf 25. September 2018:16:45 - 17:45 Übergabeappell (Fotomöglichkeit während des Zeremoniells nachÜbergabe des Kommandos, Möglichkeit zum Interview mit Generalstabsarzt Dr.Baumgärtner in der Festungskapelle)18:15 - 19:45 Empfang für geladene Gäste20:15 - 21:00 Großer ZapfenstreichAkkreditierung:Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich mit beiliegendemAkkreditierungsformblatt per Fax, E-Mail oder telefonisch bis zum 24.09.2018 um12:00 Uhr, anzumelden.Wir bitten um Ihr Eintreffen am Dienstag, den 25.09.2018 bis spätestens 16:30Uhr am Sammelpunkt vor dem Informationsgebäude vor dem Einlass zur FestungEhrenbreitstein. Nach dem Übergabeappell wird es die Möglichkeit für einInterview mit Generalstabsarzt Dr. Baumgärtner in der Festungskapelle geben.Pressekontakt:Kontakt Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes derBundeswehr:Hauptmann Hanna OlbrichFestnetz: +49 (0) 261 896 - 13311Mobil: +49 (0) 170 - 7145332Fax: +49 (0) 261 896-13199Email: pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst, übermittelt durch news aktuell