"Festumzug 174. Cannstatter Volksfest" live im SWR Fernsehen (VIDEO)

Stuttgart (ots) -Bunter Umzugstrubel zum Wasen-Auftakt"Festumzug 174. Cannstatter Volksfest", Sonntag, 29. September 2019,15:55 bis 18 Uhr, SWR FernsehenGeschmückte Festwagen, farbenfrohe Trachten, Musikkapellen,Fanfarenzüge und unzählige Pferde, Schweine, Geißen und Ochsen: SWRModeratorin Kristin Haub und Brauchtumsexperte Wulf Wagerpräsentieren live den Volksfest-Umzug zum 174. Cannstatter Wasen imSWR Fernsehen. Sie kommentieren die Bilder von der Umzugsstrecke undstellen ausgewählte Gruppen vor. SWR Reporter Martin Häußermann fängtStimmen und Stimmungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. DieSendung "Festumzug 174. Cannstatter Volksfest" ist am Sonntag, 29.September 2019 von 15:55 bis 18 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen."Trachtenhochzeiten"Mehr als 3.000 Teilnehmer geben beim bunten Festumzugabwechslungsreiche Einblicke in die Arbeit der Bauern und Handwerkervon früher. Die Stadtgarde zu Pferde Stuttgart 1652 e.V. nimmt amUmzug teil, genauso wie die Prachtgespanne der Brauereien. Einenthematischen Schwerpunkt des Festumzugs in diesem Jahr bildenTrachtenhochzeiten aus nah und fern, die die Zuschauerinnen undZuschauer auch in exotische Fernen entführen.Weitere Sendung zum Cannstatter Volksfest:"Cannstatter Volksfest 2019 Live"Freitag, 4. Oktober 2019 von 20:15 bis 21:45 Uhr im SWR FernsehenDas SWR Fernsehen sendet eine bunte Unterhaltungssendung vom 174.Cannstatter Volksfest live aus dem Almhüttenzelt im Almhüttendorf.SWR Reporterin Sonja Faber-Schrecklein nimmt das Publikum mit zueinem Streifzug über den Wasen und SWR Moderator Michael Antwerpesbegrüßt im Zelt interessante Gesprächsgäste.ARD Mediathek: Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung auch unterhttp://ARDmediathek.de zu sehen.