Baden-Baden (ots) -Ab 17. Dezember 2018 eine Woche lang in der Ratgebersendung desSWR im ErstenWer noch über die Zusammenstellung des weihnachtlichen Festmenüsgrübelt, bekommt Hilfestellung von den Spitzenköchen im "ARD-Buffet":Ab 17. Dezember gibt es eine Woche lang täglich ein exquisitesFesttagsgericht zum Nachkochen - ab 12.15 Uhr in der Ratgebersendungdes SWR im Ersten.Start mit EntenbrustDen Auftakt macht am Montag, 17. Dezember, Theresa Baumgärtner miteiner Entenbrust mit Honig-Zimtfeigen und Topinambur-Stampf. MichaelKempf bereitet am Dienstag, 18. Dezember, Lachs mit Linsen, Rettichund Hollandaise zu. Am Mittwoch, 19. Dezember, zeigt JacquelineAmirfallah ihr Rezept für eine Terrine mit Maronen und Pilzen.Vincent Klink widmet sich am Donnerstag, 20. Dezember, einerGänsebrust mit Orangen und Zimt. Und Rainer Klutsch bereitet amFreitag, 21. Dezember, ein Schweinefilet mit Dinkel-Risotto undErbsenpüree zu. Die Moderation hat Evelin König.Weitere Informationen im Internet unter www.ard-buffet.de oderhttp://swr.li/ard-buffet-festtagsgerichteDas "ARD-Buffet" im Ersten: montags bis freitags, 12:15 UhrFotos unter ARD-foto.de