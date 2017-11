Festtage auf hoher See: Mit Hapag-Lloyd Cruises nach Mittel- und Südamerika und in die Antarktis

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Hamburg (ots) -- Mit MS EUROPA zu den Weihnachtstagen nach Mittelamerika- Festtage "am Ende der Welt" in Südamerika mit MS EUROPA 2- Frohes Fest in der Antarktis auf MS BREMEN und MS HANSEATICWährend die Expeditionsschiffe MS BREMEN und MS HANSEATIC wiejedes Jahr zum Jahresende Kurs auf die Antarktis nehmen, kreuzen dieLuxusschiffe EUROPA und EUROPA 2 in Mittel- und Südamerika. An Borderleben die Gäste ein ganz besonderes Festprogramm.Die Gäste der EUROPA verbringen die Weihnachtstage auf einer Reisevon Progreso nach Acapulco vor den Küsten Honduras und Costa Ricas.Zeitgleich befindet sich die EUROPA 2 auf einer Route von Valparaisonach Buenos Aires und durchfährt am ersten Weihnachtstag die berühmteMagellanstraße. An Bord wird währenddessen ein stimmungsvollesUnterhaltungsprogramm von Klassik bis Comedy geboten. Gäste derEUROPA 2 freuen sich beispielsweise auf eine Lesung mit Axel Milberg,Yoga mit Ursula Karven sowie Auftritte von Comedian Kaya Yanar undSängerin Leslie Clio. Auf der Weihnachtsreise der EUROPA stehen unteranderem ein Tanzkurs mit Joachim Llambi, ein Auftritt der GibsonBrothers und eine Lesung mit Schauspieler und GelegenheitsautorJochen Horst auf dem Programm. Im Rahmen der "MS EUROPA ConcertSeries" treten außerdem die Sopranistin Juliane Banse, der Dirigentund Violinist Christoph Poppen und der Pianist Dejan Lazic auf.Auf den Expeditionsschiffen ist Schnee auf der Weihnachtsreise indie Antarktis garantiert: MS HANSEATIC liegt an Heiligabend vorSüdgeorgien, MS BREMEN läuft Südgeorgien am zweiten Weihnachtstag an.Hier stehen das pure Naturerlebnis und die Gewissheit, die Feiertagean einem der ungewöhnlichsten Orte der Welt zu verbringen, imVordergrund. Die Atmosphäre auf den Expeditionsschiffen wird von denGästen als sehr persönlich und familiär geschätzt, was sich auch imWeihnachtsprogramm widerspiegelt: An Heiligabend singen die Reisendengemeinsam mit der Crew Weihnachtslieder.Damit an Bord der Luxusschiffe trotz sommerlicher Temperaturenfestliche Atmosphäre herrscht, werden die Schiffe mit aufwendiger,weihnachtlicher Dekoration geschmückt. Besonders beeindrucken dieechten Weihnachtsbäume im Atrium, welche bis zu sieben Meter hochaufragen. Für feierliche Stimmung sorgen außerdem das gemeinsameSingen von Weihnachtsliedern, frisch gebackene Plätzchen undnatürlich der Weihnachtsmann, der den kleinen Passagieren Geschenkebringt. Auch auf heimatliche Weihnachtsgenüsse wie z.B. echtenDresdner Christstollen und Gänsebraten müssen die Gäste nichtverzichten.Für nächstes Jahr stehen über die Festtage ebenfalls besondereKreuzfahrten auf dem Reiseplan: MS EUROPA befindet sich während derFeiertage 2018 auf einer Südamerika-Kreuzfahrt von Buenos Aires nachValparaiso. Weihnachten und Silvester in Asien können die Gäste derEUROPA 2 auf einer Route von Singapur nach Hongkong erleben. Für MSBREMEN ist erneut eine Antarktis-Expedition geplant.Reisebeispiele 2018/19Weihnachtsreise mit MS EUROPA vom 19.12.2018 bis 07.01.2019 vonBuenos Aires nach Valparaiso, ab 12.840 Euro pro Person inkl. An- undAbreisepaket. Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR1900Weihnachtsreise mit MS EUROPA 2 vom 20.12.2018 bis 07.01.2019 vonSingapur nach Hongkong, ab 12.670 Euro pro Person inkl. An- undAbreisepaket. Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUX1900Weihnachten in der Antarktis mit MS BREMEN vom 15.12.2018 bis06.01.2019 von Punta Arenas nach Ushuaia, ab 12.990 Euro pro Personinkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen unterwww.hl-cruises.de/BRE1900Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de -Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unterwww.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unterwww.hl-cruises.de/passagentv/ - PASSAGEN Blog unterwww.hl-cruises.de/blogPressekontakt:Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-LloydCruises, Tel: +49 040 307030-391, E-Mail: presse@hl-cruises.comOriginal-Content von: Hapag-Lloyd Cruises, übermittelt durch news aktuell