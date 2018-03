Festspiele Erl schaffen mehr Transparenz

Gagenveröffentlichung, Rules of Conduct und Bestellung einerOmbudsfrau beschlossenErl (ots) - Der Vorstand der Tiroler Festspiele Erl GemeinnützigePrivatstiftung (TFE) hat in seiner Sitzung am Donnerstag, den 8. März2018 die gegen die TFE Betriebs GmbH, sowie die gegen Dr. Gustav Kuhnpersönlich erhobenen Vorwürfe analysiert.* Die in den vergangenen Wochen erhobenen Vorwürfe wegenSozialdumping, Ausländerbeschäftigung, Steuerverkürzung,Arbeitszeitverletzung und ähnlichem mehr konnten allesamt widerlegtwerden. "Die zuständigen Behörden insbesonders die Tiroler GKK unddie Finanzbehörden haben bestätigt, dass die Gebarung der TFEeinwandfrei sei", heißt es im Sitzungsprotokoll.* Auch der Vorwurf der Ausbeutung ginge ins Leere, da die Gagen inErl im Vergleich zu anderen Veranstaltern im Mittelfeld liegen. Umfür die Künstlerinnen und Künstler von vornherein Klarheit zuschaffen, wurde die Geschäftsführung angewiesen "die Gagenordnungder TFE im Internet zu veröffentlichen".* Hinsichtlich der anonymen Anschuldigungen gegenüber Dr. GustavKuhn wird auf die rechtskräftige einstweilige Verfügung derzuständigen Richterin verwiesen, dass die Vorwürfe mangels jeglichenBeweises vom Netz zu nehmen sind. Auch die StaatsanwaltschaftInnsbruck habe die Anzeigen zurückgelegt, da ein Anfangsverdachtnicht gegeben sei. Dessen ungeachtet hat der Vorstand dieGeschäftsführung beauftragt "Rules of Conduct zu erarbeiten und zuimplementieren sowie eine Ombudsfrau zu bestellen, die dieEinhaltung der Regeln überwachen, eine Hotline betreuen und alsAnlaufstelle für gegebenenfalls Betroffene fungieren soll."Abschließend hält der Vorstand fest:"Die Festspiele Erl sind ein kulturelles Aushängeschild Tirols.Durch die nun beschlossenen Maßnahmen wird volle Transparenz undOffenheit gewährleistet, sodass dieses renommierte Festival auch inZukunft auf gewohnt hohem künstlerischen Niveau erfolgreichfortgeführt werden kann".Dr. Hans Peter Haselsteiner Vorstandsvorsitzender TirolerFestspiele Erl Gemeinnützige PrivatstiftungRückfragehinweis:Angelika RugeReferentin für Presse und KommunikationTiroler Festspiele Erl Betriebsgesm.b.H.Mühlgraben 56a, A-6343 ErlTel: +43 (0) 5373 / 81 000 61Mobil: +43 (0) 676 / 762 66 69community@tiroler-festspiele.atwww.tiroler-festspiele.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30966/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Tiroler Festspiele Erl Betriebsges.m.b.H., übermittelt durch news aktuell