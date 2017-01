Die Festivals von Edinburgh feiern 2017 ihr 70-jähriges Bestehen

Edinburgh, Schottland (ots/PRNewswire) -Dieses Jahr feiert Edinburgh im Rahmen einer ganzjährigen Feier,die Schottlands historische Hauptstadt wie nie zuvor zu etwas ganzBesonderem macht, das 70. Jubiläum seiner weltberühmten Festivals.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/455792/Edinburgh_Festival.jpg )Im Jahre 1947 wurde eine einzigartige Idee geboren: Die Festivalsvon Edinburgh, allen voran das Edinburgh International Festival, derEdinburgh Festival Fringe und das Edinburgh International FilmFestival, nahmen damals als Initiative für mehr Menschlichkeit ihrenAnfang, als die Unmenschlichkeit mit dem Zweiten Weltkrieg ihrenHöhepunkt erreicht hatte.Diese Inspiration konnte 70 Jahre lang aufrechterhalten werden undmachte Edinburgh und seine Festivals zu einem unvergleichlichen Zielfür erstklassige Kultur und internationalen Austausch, das Edinburghden Ruf einer weltweit führenden Festivalstadt einbrachte.Zu Beginn des Jahres wurde ein 70-sekündiger Film (http://www.edinburghfestivalcity.com/festivals/edinburghs-festivals-celebrate-70th-anniversary#70video) produziert, der einige außergewöhnlicheAugenblicke der Festivals von Edinburgh einfängt und einenVorgeschmack auf die Festivalsaison 2017 gibt.Von Theater, Tanz, Oper, Musik und Literatur bis Film,Wissenschaft, visuelle Kunst, Jazz und große Veranstaltungen ist beiden Festivals von Edinburgh für jeden Geschmack das Richtige dabei.Veranstaltungsorte und Räume jeder Art werden zu Bühnenumfunktioniert, wie zum Beispiel das prächtige Edinburgh Castle,Theater, Konzerthallen und Spiegelzelte sowie die legendärengepflasterten Straßen der Stadt. Noch nie war die Gelegenheit so gut,um eine Reise nach Edinburgh zu planen. Falls Sie noch nicht dortwaren, sollten Sie 2017 unbedingt hinfahren.Im Jahr 2017 ist die Welt zu Gast in Edinburgh. Menschen undKultur stehen bei den folgenden Festivals im Mittelpunkt: EdinburghInternational Science Festival(1. bis 16. April), Imaginate Festival(27. Mai bis 4. Juni), Edinburgh International Film Festival (21.Juni bis 2. Juli), Edinburgh Jazz & Blues Festival (14. bis 23.Juli), Edinburgh Art Festival (27. Juli bis 27. August), The RoyalEdinburgh Military Tattoo (4. bis 26. August), EdinburghInternational Festival (4. bis 28. August), Edinburgh Festival Fringe(4. bis 28. August), Edinburgh International Book Festival (12. bis28. August), Scottish International Storytelling Festival (20. bis31. Oktober), Hogmanay (30. Dezember 2017 bis 1. Januar 2018).Das Jahr 2017 bietet die ideale Gelegenheit, in einer derlegendärsten Städte der Welt ein einzigartiges, unvergesslichesFestival zu erleben. Näheres erfahren Sie unterhttp://www.edinburghfestivalcity.com.Video: http://www.edinburghfestivalcity.com/edfests70Pressekontakt:Kate Bouchier-HayesPR & Marketing Officerkate@festivalsedinburgh.com or +44 (0) 131 529 7377/+44 (0)7825 335489Original-Content von: Edinburgh's Festivals, übermittelt durch news aktuell