Festivals: Mehr als Bier und Bühne / Umfrage zeigt, was Festivalbesucher erwarten

Hamburg/Luhmühlen (ots) - Dort, wo wir noch als Teenagerkeinesfalls unseren Eltern begegnen wollten, würden wir nur wenigeJahre später gerne Zeit mit ihnen verbringen. Ein Festival alsFamilienurlaub? Schon längst für viele Menschen Realität - denn dieArt, wie wir Livemusik konsumieren, ändert sich wie so vielescheinbar unumstößliche Ansichten gleich mehrmals im Leben. Was genaudas bedeutet, wollte der Veranstalter FKP Scorpio von Besuchernseines Festivals A Summer's Tale wissen. Die Antworten zeigen: Fürein wachsendes Publikum mit hohem Anspruch rückt das kulturelleGesamtkonzept von Musikfestivals immer mehr in den Fokus.Die von FKP Scorpio durchgeführte Online-Umfrage unter knapp 2.400Gästen des A Summer's Tale 2016 und 2017 gibt nun Aufschluss darüber,was insbesondere erwachsene Musikfans von guter Live-Unterhaltungerwarten. Allein die demographischen Merkmale der Befragten haltenschon Überraschungen bereit: Das Durchschnittsalter liegt bei 38,5Jahren - befindet sich also deutlich über dem von anderen Festivals,auch jenen im Portfolio von FKP Scorpio. Mit 62,7 Prozent ist dieMehrzahl der Besucher außerdem weiblich. 17 Prozent sind bereits 2016mit Kindern angereist, im Folgejahr hat sich der Anteil sogar auf24,7 Prozent erhöht. Insgesamt 33,7 Prozent der Kinder sind dabeinicht älter als zwei Jahre.Natürlich ist und bleibt die Musik zentral für die Mehrheit derBesucher: rund 84 Prozent bezeichnen unter anderem Bands und DJs alsausschlaggebend für den Ticketkauf. Allerdings nennen auch 74,4Prozent bei dieser Frage ebenfalls das Gesamtkonzept. 40,5beziehungsweise 38,6 Prozent geben die malerische Location oder dennachhaltigen Ansatz als Kaufkriterium an. Für 25,4 Prozent spieltauch das kulinarische Angebot eine wichtige Rolle. DieBesucherumfrage zeigt: Musik ist wichtig, aber insbesondereErwachsene stellen höhere Anforderungen an die Unterbringung, denService und das kulturelle Gesamtkonzept eines Festivals.Das A Summer's Tale in Luhmühlen bei Hamburg richtet sich deshalban Menschen, die nicht nur neue Bands, sondern auch Inspiration fürihr tägliches Leben entdecken möchten. Deshalb wird das Programmjenseits der Musikbühnen genauso akribisch geplant wie die Konzerte:Kulinarische Workshops, Weinverkostungen, Yoga, geführte Wanderungen,Lesungen, informative Vorträge mit Diskussionen und viele andereFormate sollen den Gästen nicht nur eine schöne und sinnhafte Zeitschenken, sondern auch Impulse für das Leben nach dem Festival geben.Und mit Künstlern wie Mando Diao, Editors, Madness oder Fury In TheSlaughterhouse muss dabei niemand auf international erfolgreicheHeadliner verzichten.Bilder finden Sie unter:https://www.fkpscorpio.com/de/presse/a-summer-s-taleWeitere Informationen unter: https://www.asummerstale.de/Alle genannten Zahlen beziehen sich auf eine Online-Umfrage unter2.388 Besuchern des A Summer's Tale 2016 und 2017.A Summer's Tale findet in diesem Jahr bereits zum vierten Mal vom01. bis 04. August in Luhmühlen (nahe Hamburg, mitten im NaturparkLüneburger Heide) statt und reicht über den Rahmen eines reinenMusikfestivals hinaus. Neben Konzerten und DJ-Sets gibt es beim ASummer's Tale viele weitere kulturelle Highlights zu entdecken:Kinoleinwände, Lesebühnen und vieles mehr verwandeln dasFestivalgelände in einen genreübergreifenden Mikrokosmos für Kulturin all ihren Facetten. Das Angebot wird ergänzt durch Aktiv- undKreativ-Workshops, Yoga, Kanutrips, Ausflüge ins grüne Umland undvieles mehr. A Summer's Tale steht zudem ganz im Zeichen von Genussund Komfort. Das kulinarische Angebot setzt auf qualitativhochwertige Gerichte. Beim Thema Wohnen geht das Festival aufindividuelle Vorlieben ein. Entspannungszonen und Rückzugsorte sowieder respektvolle Umgang mit der umliegenden Natur sind fest imFestivalkonzept verankert.