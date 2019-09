Mainz (ots) -Weltpremiere auf dem Internationalen Filmfestival in SanSebastian, Deutschland-Premiere auf dem Filmfestival Cologne,Erstausstrahlung in ZDFinfo und in der ZDFmediathek: Die sechsteiligeDoku-Serie "NISMAN - Tod eines Staatsanwalts" wird erstmals amFreitag, 31. Januar 2020, ab 20.15 Uhr in ZDFinfo zu sehen sein.Weltpremiere feiert "Nisman - The Prosecutor, the President and theSpy", inszeniert von Emmy-Preisträger Justin Webster, am Samstag, 21.September 2019, auf dem Internationalen Filmfestival in SanSebastian. In Deutschland werden zwei Folgen dieser non-fiktionalenSerie erstmals am Samstag, 12. Oktober 2019, 18.00 Uhr, auf demFilmfestival Cologne in Köln präsentiert.Die Doku-Serie befasst sich mit dem mysteriösen Tod desargentinischen Staatsanwalts Alberto Nisman: 1994 waren in BuenosAires bei einem Bombenattentat auf ein jüdisches Kulturzentrum 85Menschen gestorben, mehr als 300 wurden verletzt. Die Aufklärung desterroristischen Anschlags wurde jahrelang verschleppt. Rund zehnJahre später nahm Staatsanwalt Alberto Nisman Sonderermittlungen auf.2015 wurde er nur wenige Stunden vor einer Anhörung zu seinenErmittlungsergebnissen leblos in seinem Apartment aufgefunden -getötet durch einen Kopfschuss.War es Selbstmord oder Mord? Welche Rolle spielte die damalsamtierende argentinische Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner?Hatten die Geheimdienste ihre Finger im Spiel? Wie ein Puzzle setztdie Doku-Serie die verschiedenen Elemente zusammen, beleuchtetpersönliche Beziehungen genauso wie geopolitische Verstrickungen,wirtschaftliche Abhängigkeiten ebenso wie die Mächte jenseits derPolitik - es geht um einen Tod, der bis heute nicht aufgeklärt ist.Durch eine auf investigative und hochpolitische Inhalte angewandteKrimi-Dramaturgie schafft "Nisman" ein neues Genre desdokumentarischen seriellen Erzählens: die Politthriller-Dokuserie."Nisman" ist eine Produktion von gebrüder beetz filmproduktion mitJustin Webster Productions in Koproduktion mit ZDFinfo, Movistar,Fasten Films und DR. Verantwortliche ZDFinfo-Redakteurin ist ImkeMeier.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell