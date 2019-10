Festival of Lights: E.ON bringt Sibel Kekilli und Jürgen Vogel für exklusives Lichtkunst-Event zusammen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

München (ots) -- E.ON veranstaltet Lichtkunst-Event zur Eröffnung des Festival ofLights in Berlin- Mit virtueller Realität und gebündelter Kreativität gelang denKünstlern ein beeindruckendes Lichtkunstwerk- #bündelnlohntsich: Mit E.ON Plus haben Kunden bereits über100.000 Energieverträge kombiniert und profitieren so vondauerhaften VorteilenKreativität trifft Energie: Bei einem exklusivenLichtkunst-Workshop zur Eröffnung des Festival of Lights in Berlinhat E.ON hochkarätige Stars für ein einmaliges Kunstprojektzusammengebracht: Die Schauspieler Sibel Kekilli und Jürgen Vogelbündelten ihre kreative Energie und erschufen ein gemeinsamesLichtkunstwerk. Das Event stand ganz im Zeichen von E.ON Plus, demerfolgreichen Vorteilsprogramm, bei dem Kunden ausgewählteEnergieverträge kombinieren und damit dauerhaft profitieren können.Kreativität hoch zweiDas Schauspieler-Duo Kekilli und Vogel stellte eindrucksvoll unterBeweis, dass es sich lohnt, kreative Ideen zu bündeln. Bei dergemeinsamen Kunst-Performance entstanden nicht nur lustigeMomentaufnahmen, sondern auch ein beeindruckendes virtuellesLichtkunstwerk. Sibel Kekilli wurde durch ihre Rollen in Fatih Akinsmehrfach prämiertem Film "Gegen die Wand" und im Kieler Tatortbekannt. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie als "Shae" imweltweit erfolgreichen Serien-Hit "Game of Thrones". Jürgen Vogelgehört seit Anfang der 1990er Jahre zu den bekanntesten underfolgreichsten Schauspielern Deutschlands und war zuletzt in derTV-Produktion "Das Wichtigste im Leben" zu sehen.Gemeinsam zum Erfolg"Bündeln lohnt sich - das gilt in der Kunst und beim ThemaNachhaltigkeit ebenso wie bei der Energieversorgung", erklärt JoachimKlein, E.ON Plus Programmleiter bei E.ON Energie Deutschland. "Daszeigt auch der durchschlagende Erfolg unseres Vorteilsprogramms E.ONPlus, mit dem Kunden bereits mehr als 100.000 bestehende oder neueStrom- und Erdgasverträge gebündelt haben".Statt einer einmaligen Prämie beim Wechsel des Energieanbietersprofitieren E.ON Plus Kunden, die ihre bündelfähigen Strom- undErdgasverträge kombinieren, dauerhaft von einem Nachlass auf ihreEnergiekosten. Der Rabatt kann monatlich gutgeschrieben oder fürZusatzleistungen wie Smart-Home-Angebote oder eine Öko-Optioneingesetzt werden. Kunden innerhalb Deutschlands können sowohl zweieigene Verträge als auch Verträge mit Freunden, Nachbarn oderVerwandten bündeln. Ortsgrenzen spielen dabei keine Rolle.Mehr zum Vorteilsprogramm E.ON Plus findet sich unterwww.eon.de/plusDas Angebot gilt nur für Privatkunden. Ausgenommen sind u. a.Rahmenverträge sowie die Grund- und Ersatzversorgung,Mitarbeiterverträge (insbesondere Deputats und Teamprodukte), dieEnergielieferverträge E.ON Strom Pur und E.ON Erdgas Pur, E.ON SmartStrom und E.ON Smart Erdgas, E.ON Regional Strom und E.ON RegionalErdgas, E.ON Kombi Strom und E.ON Kombi Erdgas, E.ON BerlinStrom,E.ON Solar Cloud Basis, HanseDuo Hamburg, HanseDuoMecklenburg-Vorpommern, Lifestrom sowie Lidl-Strom. Die aktuelleÜbersicht über die ausgenommenen Energieverträge finden Sie unterwww.eon.de/agb-eonplus. Ihren Rabatt erhalten Sie, wenn diemonatlichen Abschlagszahlungen aus beiden E.ON-Verträgen zusammenmindestens 120 EUR betragen. Des Weiteren wird der dauerhafte Rabatterst nach Ende der Erstvertragslaufzeit gezahlt, falls Sie einenNeukundenbonus einschließlich Sachprämie über 50 EUR bekommen haben.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Maike MollingTel.: 089 / 1254 3112maike.molling@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell