Festival de la Fiction TV: Zwei Preise für ZDF-Produktionen (FOTO)

In La Rochelle/Frankreich hat das Festival de la Fiction TV (12.bis 16. September 2018) zum 20. Mal seine Gewinner gekürt. Als "BesteEuropäische Fiktion" ist dabei die ZDF-Koproduktion "24 Hours - TwoSides of Crime" ausgezeichnet worden. In der gleichen Kategorieerhielt der ZDF-Fernsehfilm "Der Polizist, der Mord und das Kind" denSpezialpreis der Jury.Die Thriller-Serie "24 Hours - Two Sides of Crime" thematisierteine Geiselnahme in Brüssel. In jeder Folge erlebt der Zuschauer dieEreignisse aus einem anderen Blickwinkel: aus der Sicht der Polizeiund Angehörigen oder aus dem Inneren der Bank. Die belgisch-deutscheKoproduktion (Regie: Gilles Coulier, Dries Vos) ist eine Produktionder FBO BVBA und Woestijnvis NV in Koproduktion mit ZDFneo undTelenet. Die Redaktion im ZDF haben Wolfgang Feindt und AnnikaSchmidt. ZDFneo zeigt die Serie von Freitag, 5. Oktober, bisMittwoch, 10. Oktober 2018, täglich ab 21.45 Uhr. In der ZDFmediathekstehen alle Folgen bereits ab 5. Oktober 2018 zur Verfügung."Der Polizist, der Mord und das Kind" ist ein ZDF-Fernsehfilm nacheiner wahren Geschichte: Matthias Koeberlin spieltOpferschutzkommissar Carlos Benede, dessen Leben der elfjährigeAlexander (Joshio Marlon) verändert. Der Junge muss miterleben, wiesein Vater seine Mutter ermordet. Carlos Benede begleitet Alexanderin der folgenden Zeit, und es gelingt ihm, das Vertrauen destraumatisierten Kindes zu gewinnen. Regie führte Johannes Fabricknach dem Drehbuch von Dorothee Schön. Die Redaktion im ZDF hat KarinaUlitzsch. In diesem Jahr wurde der ZDF-Fernsehfilm bereits in MonteCarlo mit dem SIGNIS-Preis ausgezeichnet.