Festival-Markt: Wacken soll internationalen Gesellschafter bekommen

Hamburg (ots) - Das 1990 gegründete Festival Wacken Open Air hatsich als Mega-Event im Heavy Metal-Markt etabliert. Organisatorischsteht die ICS Festival Service GmbH mit Sitz in Wacken sowie die ICSGmbH International Concert Service, ebenfalls mit Sitz in Wacken,hinter der Großveranstaltung. Die Wacken-Gründer undICS-Gesellschafter Thomas Jensen und Holger Hübner holen sich nun mitdem US-Investor Providence Equity Partners einen kapitalkräftigenGesellschafter an Bord.Wie der Website des Bundeskartellamts zu entnehmen ist, plantProvidence Equity Partners den mittelbaren Kontroll-Erwerb an der ICSGmbH International Concert Service (nicht zu verwechseln mit der ICSFestival Service GmbH). Neuer ICS-Gesellschafter soll dieProvidence-Tochter Superstruct Entertainment werden, Superstruct isteine Live-Entertainment-Company, die weltweit renommierte Festivalsund Live-Musik-Events wie Sziget, elrow, Sónar, Øyafestivalen,Boardmasters, Flow Festival besitzt und betreibt. Welche Ziele Jensenund Hübner mit dem Einstieg des US-Investors verbinden, war nicht inErfahrung zu bringen, da beide bis zum 'newbusiness'-Redaktionsschluss telefonisch nicht erreichbar waren.