Festival 30 Jahre ZKM - Jubiläumswochenende 04.-06.10.2019 (FOTO)

2019 feiert das ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe sein30-jähriges Bestehen. 1989 von visionären BürgerInnen initiiert, mitder Mission die klassischen Künste ins digitale Zeitalterfortzuschreiben, agiert es auch 30 Jahre später als außergewöhnlicheKulturinstitution für das 21. Jahrhundert. Das 30-jährige Jubiläumdes ZKM ist nicht nur Anlass, mit der Ausstellung »Writing theHistory of the Future« seine einzigartige Sammlung, sondern mit einemlangen Jubiläumswochenende seinen Geburtstag mit den wichtigstenGästen zu zelebrieren: seinen Besucherinnen und Besuchern.Zum 30-jährigen Jubiläum präsentiert das ZKM mit »Writing theHistory of the Future« seit dem 23.02.2019 seine Sammlung, die alseine der wichtigsten Medienkunstsammlungen der Welt gilt. DieAusstellung macht beispielhaft den Wandel der Kunst angesichts dersich verändernden apparativen Produktions-, Rezeptions- undDistributionstechnologien deutlich und zeigt wie KünstlerInnen dieGeschichte der Kunst im 20. und 21. Jahrhundert neu erzählen. Mitüber 500 Objekten zeigt die Ausstellung erstmals die Vielfalt derKünste im medialen Wandel. Sie umfasst Fotografie, Grafik, Malereiund Skulptur ebenso wie computerbasierte Werke, Film, Holografie,Kinetische Kunst, Op-Art, Sound Art, visuelle Poesie und Videokunst.Informationen zur Ausstellung finden Sie hier:www.zkm.de/de/ausstellung/2019/02/writing-the-history-of-the-futureFür das Festivalwochenende vom 04.-06.10.2019 hat das ZKM einumfassendes Programm zusammengestellt: Innerhalb von dreißig Stunden,verteilt auf drei Tage, lässt das ZKM seine BesucherInnen dievergangenen 30 Jahre chronologisch und in komprimierter Form erleben.Mit der Hervorhebung von besonderen Ausstellungen, Projekten undProduktionen soll die beachtliche und bedeutende Arbeit der Personengewürdigt werden, die das ZKM geprägt haben. Konzerte, Installationenund Gesprächsrunden ergänzen das Programm. Informationen zumVeranstaltungsprogramm finden Sie hier:https://zkm.de/de/veranstaltung/2019/10/30-jahre-zkm