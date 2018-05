Erfurt (ots) -Am 23. und 24. Mai treffen sich Programmschaffende fürVorschulformate in der thüringischen Landeshauptstadt zurinternationalen Fachtagung "Erfurt Exchange". Zur 14. Auflage derVeranstaltung mit Teilnehmern aus aller Welt lädt der Kinderkanal vonARD und ZDF in das Kindermedienzentrum ein.Fernsehprogramme für Kinder im Alter von drei bis sieben Jahrenstehen erneut im Mittelpunkt, werden erstmals jedoch von digitalenInhalten ergänzt. Für die jeweiligen Redakteure besteht dieMöglichkeit, ihre Beiträge anzubieten und im Austausch dazuProduktionen der anderen Teilnehmer in ihr eigenes Angeboteinzubinden. Einen wesentlichen Nutzen liefert auch derErfahrungsaustausch, bei dem neue kulturelle Gesichtspunkte undEntwicklungen auf dem internationalen Kinderfernsehmarkt diskutiertwerden können.KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk: "Seit einigenJahren hat sich die `Erfurt Exchange´ als fester Treffpunkt fürRedakteure von Vorschul-Content etabliert. In diesem Jahr erweiternwir das Portfolio um digitale Angebote, denn die nehmen schon indiesem Alter einen hohen Stellenwert ein. Das zeigt nicht zuletzt dieBeliebtheit unserer KiKANiNCHEN-App. Programmverantwortliche ausaller Welt schätzen den gegenseitigen Austausch und folgen gern derEinladung nach Erfurt - die mit diesem neuen Schwerpunkt einmal mehrinnovative Akzente setzt."Ein Format, das in diesem Rahmen erfolgreich eingebracht wurde,ist "ICH bin ICH" (KiKA). In der Doku-Reihe werden auch Beiträgegesendet, die von den Exchange-Teilnehmern verschiedener Länderproduziert wurden. Seit 14. Mai ist "ICH bin ICH" von Montag bisFreitag um 9:25 Uhr bei KiKA zu sehen. Im Mittelpunkt der Reihe stehtdas einzelne Kind, das zeigt, was es gerne macht, was es schon kann,was es sich traut, was es will und wovon es träumt.Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff, Minister für Kultur, Bundes- undEuropaangelegenheiten und Chef der Thüringer Staatskanzlei: "Wirfreuen uns, dass die European Broadcasting Union in bewährterKooperation mit KiKA ihre internationale Tauschbörse vonTV-Programmen für Kleinkinder in diesem Jahr erneut in Erfurtveranstaltet. Insbesondere das Leitmedium Fernsehen gehört heute aufvielfältige Weise zur Alltagswelt von Kindern und spielt einebedeutsame Rolle bei altersspezifischen Entwicklungsaufgaben. Dieinternationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüße ich herzlichin der Landeshauptstadt - und im Kindermedienland Thüringen!"Bereits seit 1975 veranstaltet die "European Broadcasting Union"(EBU) die internationale Austauschbörse. Nach Saarbrücken hat sichseit 2005 Erfurt als Austragungsort etabliert, der Kinderkanal vonARD und ZDF fungiert hierbei als Gastgeber.Karen Simha und Jens Ripke von der EBU: "In diesem Jahr wird esein Forum geben, um wichtige Themen für öffentlich-rechtliche Medienrund um den Globus kennenzulernen und zu diskutieren, wie zumBeispiel die digitale Transformation und ihre Auswirkungen auf dieArbeit der Sender und die Medienkompetenz für Vorschulkinder."Die "Erfurt Exchange" findet am 23. und 24. Mail 2018 auf demGelände des Kindermedienzentrums in Erfurt statt. Ansprechpartner fürdie Veranstaltungsorganisation der internationalen Fachtagung sindbei KiKA Silvia Keil (+49 361.218-1821) und Karen Simha bei der EBU(+41 22.717-2885).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell