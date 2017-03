"Feste feiern" auf dem 488. Schützenfest in Hannover - Stadt und Schützen stellen neues Veranstaltungskonzept vor (FOTO)

Hannover (ots) -Veränderungen auf dem Schützenplatz und bei den Veranstaltungen,ein neuer Werbeauftritt und eine kleine Schwester für "Ballerkalle" -das sind einige Kernpunkte des überarbeiteten Konzeptes für dashannoversche Schützenfest, das vom 30. Juni bis 9. Juli 2017 seineTore öffnet. Ebenso gibt es zusätzliche Maßnahmen für die Sicherheit.Der Verein Hannoversches Schützenfest e.V. und dieLandeshauptstadt Hannover, die das Fest in diesem Jahr zusammen mitden Schützen federführend organisiert, stellten das neueVeranstaltungskonzept heute im Rathaus vor. "Unser Ziel ist es, dasSchützenfest wieder sichtbarer im Stadtbild zu machen, es zeitgemäßerund moderner zu gestalten und es auch überregional noch bekannter zumachen. Wir wollen die BesucherInnen begeistern und dieses schöneVolksfest in den Herzen der Menschen fest verankern", betonteSchützenpräsident Paul-Eric Stolle.Neuerungen auf dem Schützenplatz"Mehr Qualität auf dem Platz, so lautet das Motto", erläuterteStolle die neue Richtung. Im Fokus steht dabei die Neugestaltung dessogenannten "Rundteils" in der Platzmitte. Das Herzstück des Platzeswird nicht nur ein zentraler Treffpunkt für das Schützenwesen - eswird auch grün. Mehr als 50 Bäume in Form vom Kübelpflanzen undLichterketten schaffen den Rahmen für rustikale Gemütlichkeit undmachen das Rundteil zu einem "Schützengarten" mit bewährtem und neuemgastronomischen Angebot. Der Bereich wird durch eine Bühne verstärkt,die sowohl für Events als auch für Schützenehrungen nutzbar ist. Dertraditionelle Schützenausmarsch am 2. Juli wird deshalb erstmals dortenden.Das Hauptfestzelt Marris überzeugte schon im vorherigen Jahr mitneuer Qualität beim 775-jährigen Stadtjubiläum. In diesem Jahr wirdder Auftritt noch hochwertiger. Starke Veränderungen im Farb-Designund der Innen-Dekoration machen die Festhalle Marris zum neuen"Wohnzimmer der Schützen". Durch das Farbklima in grün und braungehalten, entsteht ein edel-rustikaler "Schützen-Chic". Die großentraditionellen Festveranstaltungen bei Marris, wie beispielsweise derFassbier-Anstich und das Festessen, werden ebenfalls in den Abläufenoptimiert und angepasst."Zusammen bilden Rundteil und die Festhalle Marris das Herzstückdes neu gestalteten Schützenplatzes. Die deutliche Reduzierung derAusschankbetriebe ist Teil der neuen Strategie, um sowohl dasRundteil als auch die Wirtschaftlichkeit der anwesenden Betriebe zustärken und mehr Platz für neue Attraktionen zu schaffen", erläuterteStolle.Kooperationen und SchützenveranstaltungenStarke Partner unterstützen das Schützenfest. Das"Niedersachsenhaus" wird in diesem Jahr ein Treffpunkt fürSchützenvereine auch außerhalb von Hannover. Auf Initiative der GildeBrauerei steht beispielsweise ein Tag der niedersächsischenSchützenvereine auf dem Programm, zu dem allein 600 Vereineeingeladen werden. Im Verlauf der Woche werden auch Schützen aus demUmland in dem von der Festfabrik betriebenen Eventbereich erwartet,z.B. aus Hildesheim, Hameln, Nienburg, und Burgdorf. "Das wird einetolle Sache. So viele verschiedene Vereine auf dem Platz zu begrüßen,sorgt für die besondere Schützenstimmung und geht damit zurück aufden eigentlichen Kern des Schützenfestes. Wir freuen uns sehr überdas Engagement und die Festveranstaltungen mit unseren neuen undlangjährigen Partnern wie der Herrenhäuser Brauerei, dem BrauhausErnst August und Gaypeople Events mit ihren traditionellenFestzelten", betonte Stolle. Schützentradition wird in Hannover seitjeher groß geschrieben. Mit 67 Schützenvereinen hat die Stadt an derLeine eine große fachliche Vereinsdichte und trägt seit den 50erJahren den offiziellen Ehrentitel "Deutsche Schützenstadt". "Und daszu Recht", unterstrich Stolle nicht ohne Stolz.Neuer WerbeauftrittDie neue Werbelinie, bestehend aus einem neuen Internetauftritt,einer Plakatkampagne und neuen Werbefiguren, zeigt es deutlich - dasSchützenfest wird bunter und sorgt für frischen Wind bei Jung undAlt. Alle Neuheiten rund um das Schützenfest werden ab sofort auf derneuen Internetseite: www.schuetzenfest-hannover.de zu finden sein,verknüpft mit den beiden Social Media Plattformen Facebook undInstagram. Die Plakatkampagne startet Mitte Juni. "Slogans wiebeispielsweise 'Feste feiern', 'Feste futtern', 'Feste verlieben'drücken aus, wofür dieses besondere Volksfest steht: Spaß,Gemeinschaft, Kulinarik und Party, eingebettet in dieSchützentradition", beschrieb Ralf Sonnenberg, Leiter Eventmanagementder Landeshauptstadt die Dynamik der Kampagne.Auch das traditionelle Schützenmaskottchen des VereinsHannoversches Schützenfest e.V. "Ballerkalle" wurde überarbeitet. EinGesicht und Arme geben dem kleinen Schützen ein lebendiges Profil.Und da das Schützenfest ein Fest der Gemeinschaft ist, hat er einekleine Schwester bekommen. "Ballerina ist Volksfest pur - lebensfroh,witzig, familientauglich, jung und spritzig, süß wie Zuckerwatte undstark wie Pippi Langstrumpf. Zusammen werden sie die Werbefiguren desSchützenfestes sein und bei Aktionen und Veranstaltungen Freude undBegeisterung für das Schützenfest verbreiten", sagte Sonnenberg.Gastronomie und neue FahrgeschäfteInsgesamt sind 650 Bewerbungen eingegangen, ein Zuwachs von fastzehn Prozent, darunter Neubewerbungen in fast allen Branchen. 235Zusagen wurden an die Schausteller versendet, darunter zirka 35Geschäfte, die zum ersten Mal nach Hannover kommen. Für Party undgute Gastronomie sorgen drei Fest- und Discozelte und vierEventbereiche, neun weitere Ausschankbetriebe und rund 50Imbissstände.Die Fahrgeschäfte sorgen auch in diesem Jahr für Nervenkitzel undAction: Unter den 28 Fahr- und Belustigungsgeschäften sind siebenerstmalig in Hannover, darunter ein Polyp, die Juke Box, das CrazyIsland, das Ghost, ein Action House, das 9D Action Cinema. Einekomplette Neuheit ist das Laser Pix, eine umgebaute Geisterbahn mitvirtuellen Video-Spielen für die ganze Familie und die erste mobileAnlage dieser Art in Europa.Nach einer Pause sind wieder in Hannover dabei: die RiesenschaukelKonga, der Booster Maxxx G4, die große Geisterbahn, das Live-Boxen,das Crazy Outback und die Go-Kart-Bahn Rallye Monte Carlo.Die Klassiker sind wie immer vertreten, darunter die AchterbahnWilde Maus, die Loopingbahn Teststrecke, das Riesenrad Roue deParisienne, der Break-Dance No.1, das Kristall-Labyrinth, dasKettenkarussell, der Musikexpress und die Schlittenfahrt.Viele Highlights gibt es in diesem Jahr auch für Kinder: 15Fahrgeschäfte sorgen für Spaß und Unterhaltung, darunter fünfNeuheiten. Erstmals dabei sind ein Kinderriesenrad, dasKettenkarussell G-Force-Kleine Helden, der Flying Crazy Bus,Anthony`s Little Airport und das Coco Beach, eine Familienachterbahn.Neben bewährten Klassikern wie beispielsweise dem Schwanenflieger,der Dschungelreise und Moglis Traumfahrt wird es auch einKasperletheater geben. Für Action sorgen Autoscooter wie die MusicHall, das Stardust und das Top Inn.Zusätzliche SicherheitsmaßnahmenNeben den zahlreichen Neuheiten rückt auch das Thema Sicherheitbei Großveranstaltungen in den Blickpunkt. Polizei und Stadt habendeshalb in intensiven Beratungen das bisherige Sicherheitskonzept fürdas Schützenfest überarbeitet und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmengeplant. Demnach wird erstmals ein Sicherheitsdienst eingesetzt, derinsbesondere die Eingänge zum Festplatz im Blick hat und dabei auchTaschen kontrollieren wird. Vorgesehen ist außerdem zusätzlicheBeleuchtungs- und Beschallungstechnik, um bei einer akuten Gefährdungden Platz schnell räumen zu können.Für den Schützenausmarsch sind zusätzliche Verkehrsmaßnahmen wiebeispielsweise großräumige Absperrungen in Planung. Darüber hinauswird es eine gemeinsame Veranstaltungsleitung von Stadt, Polizei,Feuerwehr und Sicherheitsdienst beim Schützenfest und beimSchützenausmarsch geben. "Die Sicherheit hat beim Schützenfestoberste Priorität. Wichtig ist es uns aber, mit Augenmaß vorzugehen.Wir möchten, dass viele Besucherinnen und Besucher in unbeschwerterAtmosphäre feiern können", begründete Sonnenberg die Maßnahmen.Hinweis für die Redaktionen:Auf der neuen Internetseite www.schuetzenfest-hannover.de sowieauf Facebook und Instagram finden Sie alle Informationen rund um dasSchützenfest Hannover. Im Presseportal stehen Fotos und die heutigePressemitteilung zum Download bereit.Eckdaten zum Schützenfest Hannover:Das Schützenfest Hannover auf dem rund zehn Hektar großenSchützenplatz in Hannover gilt als das größte Schützenfest der Welt.Die Tradition reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. DieVeranstaltungsfläche, die Zahl der Großfahrgeschäfte und die Zahl derFestzelte sind bisher von keinem Schützenfest weltweit überbotenworden. Etwa 240 Schausteller begeistern ihre Besucher mit Neuheitenbei den High-Tech Fahrgeschäften, Karussells, Geisterbahnen, Losbudenund vielen weiteren Attraktionen. Hannover hat mit 67Schützenvereinen und -gesellschaften eine große fachlicheVereinsdichte und trägt seit den 1950er Jahren den offiziellenEhrentitel "Deutsche Schützenstadt". Der Schützenausmarsch ist mitrund 12.000 TeilnehmerInnen aus dem In- und Ausland, mit über 40Festwagen und Kutschen und einer Länge von rund 10 Kilometern derumfangreichste Schützenausmarsch der Welt. Er bildet nicht nur denHöhepunkt der zehntägigen Festveranstaltungen, sondern verwandelt dieLeinemetropole auch in eine pulsierende internationaleBegegnungsstätte.Pressekontakt:Christina MerzbachLandeshauptstadt HannoverPressesprecherin Schützenfest HannoverTelefon: 0511 - 168 40720E-Mail: Christina.Merzbach@hannover-stadt.deOriginal-Content von: Sch?tzenfest Hannover, übermittelt durch news aktuell