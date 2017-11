Festbetrag für Infliximab hebelt funktionierenden Wettbewerb aus

Berlin (ots) - Am 17. November 2017 hat der GemeinsameBundesausschuss die Festbetragsgruppenbildung für Infliximabbeschlossen. Die Arbeitsgemeinschaft Pro Biosimilars kommentiert denBeschluss wie folgt:Ein funktionierender Wettbewerb braucht eine Pluralität vonAnbietern. Eine Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft vonUnternehmen, in diesen Markt zu investieren und damit dasPreismonopol des Erstanbieters zu brechen. Daher bedarf es einesregulativen, politischen Umfelds, welches den hohenInvestitionskosten und -risiken von Unternehmen für BiosimilarsRechnung trägt und diesen eine faire Chance im Wettbewerb einräumt.Im dritten Quartal 2017 haben die Infliximab-Biosimilars zusammeneinen Versorgungsanteil in der Gesetzlichen Krankenversicherung von48 Prozent nach DDD erreicht; das Erstanbieterprodukt hat weiterhineinen Versorgungsanteil von 52 Prozent (NVI INSIGHT Health, 3.Quartal 2017). Das Festsetzen von Festbeträgen in einer frühen Phasedes Wettbewerbs birgt die Gefahr, den Biosimilars ihrenWettbewerbsvorteil - den niedrigeren Preis - und somit ihreMöglichkeit, Versorgungsanteile hinzuzugewinnen, zu nehmen. Dennerfahrungsgemäß führen Festbeträge dazu, dass der Erstanbieter denPreis des Referenzprodukts auf den Festbetrag senkt, so dass es nichtzu mehr Wettbewerb, sondern zu einem Angleichen der Preise kommt.Die Festbetragsgruppe der Epoetine demonstriert die möglichewettbewerbsschädliche Wirkung des Festbetrags: Die Preise dereinzelnen Präparate haben sich angeglichen und es ist praktisch keineDifferenzierung zum Referenzprodukt erkennbar. Bei Epoetinen liegensowohl der Apothekenverkaufspreis des Referenzproduktes als auch derApothekenverkaufspreis der Biosimilars auf Festbetragsniveau oderweisen marginale Differenzen auf.Diese Aussicht senkt die Bereitschaft von Unternehmen, in dieEntwicklung von Biosimilars zu investieren und diese im deutschenMarkt einzuführen; sie birgt somit die Gefahr einer Oligopolisierung.Kämen bei einzelnen Wirkstoffen gar keine Biosimilars auf den Markt,würde gar jegliches Einsparpotential zunichtegemacht.Die AG Pro Biosimilars ist die Interessenvertretung derBiosimilarunternehmen in Deutschland. Sie steht allen Unternehmenoffen, die Biosimilars entwickeln, herstellen und für die Versorgungbereitstellen. Die Arbeitsgemeinschaft unter dem Dach des ProGenerika e.V. engagiert sich für einen bedarfsgerechten Zugang derPatientinnen und Patienten zu modernen biopharmazeutischenArzneimitteltherapien, für eine bezahlbare Versorgung und für faireund nachhaltige Wettbewerbsbedingungen.Pressekontakt:Inga Draeger, Managerin Biosimilars, Tel.: (030) 81 61 60 9-60,draeger@probiosimilars.de / www.probiosimilars.de /http://twitter.com/probiosimilarsOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell