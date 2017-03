"Ein Festabend für WWE-Fans!" ProSieben MAXX feiert "RAW"-Premiere am Mittwoch, 5. April 2017 / TV-Spezial zu "Wrestlemania 33" um 22:05 Uhr (FOTO)

Unterföhring (ots) -Home of WWE! ProSieben MAXX wird zum Wrestling-Sender Nummer einsund zeigt ab sofort die beiden Erfolgsformate "RAW" und "SmackDown"exklusiv im deutschen Free-TV. Noch vor der TV-Premiere von "RAW" amMittwoch, 5. April 2017, um 22:30 Uhr, zeigt der Männersender bereitsab 22:05 Uhr ein exklusives TV-Spezial zu "Wrestlemania 33", demwichtigsten Wrestling-Event des Jahres, das am kommenden Sonntag inOrlando/USA stattfindet. "Das ist der 'Super Bowl' des SportsEntertainments und wird absolut episch", sagt der neue"RAW"-Kommentator Sebastian Hackl, der gemeinsam mit Holger Böschenfür ProSieben MAXX aus Florida berichten wird. "'WrestleMania' istdie größte Bühne von allen. Superstars wie der Undertaker, Goldbergoder Brock Lesnar werden bei diesem Megaevent in den Ring steigen!Das wird ein Festabend für WWE-Fans", sagt Hackl.WWE ab April 2017 auf ProSieben MAXX im Überblick:"RAW": ab 5. April 2017 immer mittwochs um 22:05 Uhr,kommentiert von Sebastian Hackl und Holger Böschen"SmackDown": ab 6. April 2017 immer donnerstags um 22:15 Uhr,kommentiert von Manu Thiele und Walandi TsantiBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHSprecher ProSieben MAXXMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionJohanna BrinkmannTel. +49 [89] 9507-1161Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell