Ein Fest für die Pflege / Cura und Maternus feiern am 18. März 2017 Pflegedanktag (FOTO)

Berlin (ots) -Am 18. März 2017 feiern die Cura und Maternus Seniorencentren zumdritten Mal in Folge den bundesweiten Pflegedanktag. DieEinrichtungen der Cura Unternehmensgruppe möchten mit diesem Fest fürdie Pflege ein Zeichen der Anerkennung und des Dankes für allePflegenden aussprechen. Gleichzeitig soll ein Bewusstsein dafürgeschaffen werden, was Pflegende tagtäglich alles leisten.Neueste Zahlen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energiezeigen, dass die Zahl der Pflegebedürftigen zwischen 2013 und 2030 um33 Prozent auf 3,5 Millionen Personen steigen wird.Familienangehörige, Pflegefachkräfte und Ehrenamtliche sind stärkergefordert denn je. Der heute schon in der Pflege vorherrschendeFachkräftemangel wird sich weiter verschärfen. Bis 2030 werden bis zu245.000 zusätzlichen Vollzeitkräften in der Pflege benötigt, davonbis zu 156.000 Pflegefachkräfte. Doch nach wie vor gibt es kaum einBewusstsein dafür, was Pflegende tagtäglich leisten. Dies möchten dieCura und Maternus Seniorencentren ändern und laden ein, gemeinsam dendiesjährigen Pflegedanktag zu feiern."An diesem Tag möchten wir allen Pflegenden unsere Wertschätzungund unseren Dank aussprechen. Insbesondere bedanken wir uns beiunseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie sind es, die unserenBewohnerinnen und Bewohnern ein neues Zuhause geben", erklärtThorsten Mohr, Geschäftsführer bei Cura und Maternus. "Ihr Engagementist unser höchstes Gut."Bundesweite GesundheitskampagneBundesweit feiern 49 Seniorencentren der Cura Unternehmensgruppeden Pflegedanktag. Der diesjährige Fokus der Veranstaltungen liegtauf dem Thema "Gesundheit erlebbar machen". Der Pflegedanktag bildetdamit zugleich den Abschluss der Gesundheits- und Erlebniswochen derCura Unternehmensgruppe. Im Kampagnenzeitraum von Oktober 2016 bisMärz 2017 findet in den Cura und Maternus Seniorencentren einabwechslungsreiches Programm zu wechselnden Themen wie gesunderErnährung, Bewegung, geistiger Fitness, Medizin und Wissen sowieEntspannung und Naturheilkunde statt. Weitere Informationen undVeranstaltungshinweise unter https://gesundheitswochen.wirpflegen.de.Auszeit vom Alltag zu gewinnenBesonderes Highlight des Pflegedanktages 2017 ist die Verlosungvon Wohlfühlgutscheinen für die Steigenberger Hotels & Resorts inDeutschland, Österreich und der Schweiz unter allen Mitarbeitern undBesuchern der Veranstaltungen. "Die Pflege stellt hohe Ansprüche anden Körper und die Seele. Umso wichtiger ist es, sich Auszeiten zugönnen und neue Energie zu tanken. Dazu möchten wir einen kleinenBeitrag leisten", erklärt Thorsten Mohr das Ansinnen desGewinnspiels.Weitere Informationen zum Pflegedanktag 2017, dem Gewinnspielsowie Impressionen aus den vergangenen Jahren sind auf derKampagnenwebsite http://www.pflegedanktag.de einsehbar.Die Cura Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Berlin ist einer dergroßen privaten Dienstleister im Gesundheitssektor. Zu uns gehörendie CURA Kurkliniken Seniorenwohn- und Pflegeheime GmbH, dieMATERNUS-Kliniken AG, die IRYO Gesellschaft für GesundheitsmanagementmbH und der Dienstleister RECATEC für alle Standorte. Unser Angebotumfasst rund 5.000 Plätze in 49 stationären Pflegeeinrichtungen, rund500 Wohnungen im Betreuten Wohnen sowie neun eigeneHausnotrufdienste. Dazu kommen rund 1.300 Plätze in dreiRehabilitationskliniken und einer Akutklinik sowie Leistungen zurBehindertenbetreuung. Die Cura Unternehmensgruppe gehört damit zu dengroßen privaten Dienstleistern im Gesundheitssektor.Pressekontakt:Mareike SchüllerReferentin für UnternehmenskommunikationCura UnternehmensgruppeFranzösische Straße 53-5510117 BerlinTel.: 0 30 . 65 79 80-563presse@cura-ag.comwww.wirpflegen.de