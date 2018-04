"Das Fest in der Frauenkirche": MDR überträgt live die Verleihung der Europäischen Kulturpreise TAURUS

Leipzig (ots) - Wenn am 8. Juni 2018 in und vor der DresdnerFrauenkirche die Europäischen Kulturpreise TAURUS verliehen werden,ist der MITTELDEUTSCHE RUNDFUNK (MDR) live dabei: Das MDR-Fernsehenlädt Zuschauerinnen und Zuschauer ab 20.15 Uhr zum "Fest in derFrauenkirche". Durch den Abend führt Moderator Götz Alsmann.Ein Abend, den man nicht verpassen darf: In einer einzigartigenwie hochkarätigen Show werden am 8. Juni sowohl in der DresdnerFrauenkirche als auch auf der Bühne des Neumarktes vor der Kircheeuropäische Persönlichkeiten und Kulturschaffende geehrt. Neben FürstAlbert von Monaco, der die Auszeichnung stellvertretend für seineeigene Stiftung gemeinsam mit der Deutschen Meeresstiftungentgegennimmt, erhalten den TAURUS unter anderem: Schauspieler DanielBrühl, Weltstar Nana Mouskouri, die Dresdner Musikfestspiele mitihrem Intendanten Jan Vogler und der sächsische Maler GerhardRichter."Dresden singt und musiziert"Das von Götz Alsmann moderierte Programm wird ebenso auf dieAußenbühne vor der Frauenkirche übertragen, wo bereits ab 18.00 Uhrdas Publikum eingeladen ist, bei der beliebten Veranstaltung derDresdner Musikfestspiele "Dresden singt und musiziert" einemusikalische Gemeinschaft zu bilden. Ein großes Fest für alle!Der Europäische Kulturpreis TAURUSDer TAURUS würdigt Menschen und Initiativen, deren Visionen undKreativität beispielhaft das kulturelle Leben in Europa beeinflussenund dafür sorgen, dass das jahrhundertelange Erbe gepflegt wird.In diesem Jahr werden die Europäischen Kulturpreise erstmalig inKooperation zwischen der Stiftung Frauenkirche und dem EuropäischenKulturforum e.V. vergeben. Die Preisträger 2018 und die DresdnerFrauenkirche stehen gleichermaßen für Frieden, Freiheit, kulturelleVielfalt und für den Erhalt des Europäischen Kulturerbes.MDR: Berichterstattung im Fernsehen, Radio und im NetzDer MDR wird in allen seinen Ausspielwegen rund um diehochkarätige Veranstaltung in und vor der Frauenkirche berichten -die Europäische Kulturpreisverleihung sowie "Dresden singt undmusiziert" werden unter anderem Thema bei MDR SACHSEN und MDR KULTURsein.Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter:www.europaeischer-kulturpreis.dePressekontakt:MDR, Presse und Information, Katrin Stolle, Tel.: (0341) 3 00 64 53,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpressOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell