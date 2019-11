Fesselspiele-Trend: Interesse an professionellem Bondage steigt (FOTO)

Leipzig/Hof (ots) - Von sanftem Handfesseln bis hin zur völligenBewegungsunfähigkeit: Bondage versteht sich als intensive erotischeGrenzerfahrung. Wer jetzt meint, das sei nur etwas für Hartgesottene, der irrt.Eine aktuelle Umfrage unter 5.000 Mitgliedern der Erotik-Community JOYclubzeigt: 69,7 % der befragten Männer und Frauen haben bereits Fesselspiele in ihrLiebesleben einbezogen, weitere 20,7 % würden die Praktik gern mal ausprobieren.Insbesondere Frauen empfinden den gezielten Kontrollverlust als erregend.Männer sind gerne dominant, Frauen lieber unterwürfigAuffallend: 45,1 % der befragten Männer finden es erotisch, ihre Partnerin zukontrollieren. Nur 15,4 % wollen hingegen die passive, hingebungsvolle Rolleeinnehmen. Bei den Frauen das Gegenteil: Für 45,8 % ist gerade dieMachtlosigkeit das Erregende beim Fesselspiel. Selbst Hand anlegen wollen nur17,4 %.Das Vorurteil, dass Bondage vor allem mit Schmerzen zu tun hätte, lässt sichdurch die Umfrage nicht bestätigen. Bei beiden Geschlechtern steht weniger dieLust am erotischen Schmerz (22,7 %), sondern vor allem die Unfreiheit und dasdamit verbundene Spiel mit der Dominanz (53,1 %) im Mittelpunkt.Seile und Handschellen beliebteste HilfsmittelBei der Wahl des passenden Zubehörs zeigen sich die Deutschenexperimentierfreudig. Neben den eindeutigen Favoriten Seile, Handschellen undSeidenbändern kommen auch Gürtel, Ketten und Kabelbinder zum Einsatz. Standen ineiner Umfrage aus dem Jahr 2012 noch Handschellen an erster Stelle, ziehen 2019insbesondere Frauen Bondageseile (59,6 %) den martialischen Handschellen (47,9%) vor.Interesse an professionellem Bondage steigtImmerhin 15,4 % der Hobby-Fessler geben an, ihre Fesselungen gekonnt undkunstvoll durchzuführen. Knapp die Hälfte der Befragten hat sich das Fesselnselbst beigebracht, würde die Kunst des Bondage aber gern von einem Profierlernen. Um diesem Wunsch nachzukommen, veröffentlicht die Erotik-CommunityJOYclub unter dem Motto "Fesselnde Weihnachten" den ganzen Dezember überkostenlose Video-Tutorials zum Thema Fesseln, in denen man Schritt für Schrittlernt, wie sich das Seil einfach und sicher ins Liebesleben einbinden lässt.http://bit.ly/fesselnde_weihnachtenPressekontakt:MANUEL BINTERNAGELPressesprecherpresse@joyclub.de0341/993964-0https://www.joyclub.news/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106057/4449552OTS: JOYclubOriginal-Content von: JOYclub, übermittelt durch news aktuell