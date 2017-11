Fertigungsindustrie steht vor neuer Ära / Oliver Wyman-Branchenreport beleuchtet Megatrends

München (ots) - Aufsehen erregende Innovationen haben das Jahr2017 geprägt. Sie reichen von autonomen Taxidrohnen bis hin zuMaschinen zur personalisierten DNA-Dekodierung. Ermöglicht werden siedurch eine neue Welle von Megatrends. Die Innovationen sindIndikatoren für die Entstehung neuer Produkt- und Servicemärkte.Experten der Strategieberatung Oliver Wyman haben errechnet, dassdiese bereits 2025 Umsätze von mehr als einer Billion US-Dollarerreichen werden. Gerade Industrieunternehmen bieten die neuen Märktegewaltige Chancen, wie der jetzt veröffentlichte Branchenreport"Perspectives on Manufacturing Industries" von Oliver Wyman zeigt.Die Wachstumsmärkte entstehen in den unterschiedlichsten Segmentender Wirtschaft. Allgegenwärtige Beispiele sind die erneuerbarenEnergien, alternative Mobilitätsdienste, autonome Fahrzeuge,Industrie- und Haushaltsroboter sowie das Internet der Dinge. Hinzukommen aber auch Themen wie maschinelle DNA-Sequenzierung,Gewebezüchtung, kommerzielle Drohnen und künstliche Intelligenz (KI)in Unternehmen. 2025 werden die neuen Produkt- und ServicemärkteOliver Wyman-Berechnungen zufolge mehr als eine Billion US-Dollarwert sein.Ähnlich, aber andersÄhnliche Innovationsschübe, ausgelöst durch Megatrends, gab esschon in der Vergangenheit, sie finden in Zyklen statt. 1910 führtenElektrizität, Öl, Chemie und Automobil zur Massenproduktion und zurmodernen Stadt. 1960 läuteten Computer, Automatisierung,Telekommunikation und Flugreisen das Zeitalter der Globalisierung undder "schlanken" Industrieproduktion ein. Und jetzt sind es KünstlicheIntelligenz, Sharing Economy und Vernetzung, die die Tür zu einerneuen Ära aufstoßen. Der entscheidende Unterschied zwischen einst undheute: Damals betrug der Zeithorizont für eine Innovationswelle 50bis 60 Jahre, heute sind es nur noch 10 bis 20 Jahre."Die Welle an Megatrends, die wir jetzt erleben, ist für diedeutsche Fertigungsindustrie eine bislang nicht gekannteHerausforderung", sagt Thomas Kautzsch, Leiter des BeratungsbereichsAutomotive und Manufacturing Industries bei Oliver Wyman. "Zugleichbieten die neu entstehenden Märkte eine unvergleichliche Gelegenheitfür die Unternehmen, alles anders zu machen als bisher und neueProdukt- sowie Servicemärkte zu erschließen."Der Marktführer bekommt den Löwenanteil des GewinnsDas jedoch wird kein Selbstläufer werden. Die deutscheFertigungsindustrie wird auf die Konkurrenz von großen - vor allemamerikanischen - Start-ups stoßen, die diese Märkte ebenfallsbedienen wollen und meist besser finanziert sind als die hiesigenUnternehmen. Zudem basieren die neuen, softwaregestütztenGeschäftsmodelle in der Regel auf Software, Daten undNetzwerkeffekten. Das heißt: Nur der Marktführer gewinnt. Mithinmüssen die Unternehmen sämtliche Ressourcen bündeln, alles auf eineKarte setzen und die Marktführerschaft anstreben - statt sich wiebisher in zu vielen kleineren Projekten zu verzetteln."Das sind grundlegend andere Erfolgsfaktoren als bislang, und dasführt die Fertigungsindustrie aus ihrer bisherigen Komfortzone", sagtDaniel Kronenwett, Principal bei Oliver Wyman. Denn die deutschenFertigungsunternehmen konnten in den letzten Jahren aufgrund vongünstigem Eurokurs, niedrigen Zinsen und einer hohen Nachfrage solideWachstumsraten verzeichnen. Das bestehende Geschäftsmodellfunktionierte. "Doch wenn sie auch in den nächsten 40 bis 50 Jahrennoch vorne mit dabei sein wollen, müssen sie jetzt die Chanceergreifen", warnt Kronenwett.Fähigkeiten neu arrangierenDazu gehört, dass die Unternehmen analysieren, wie die Megatrendsihr spezifisches Geschäftsmodell sowie ihre Kunden betreffen und wiesie sich vor diesem Hintergrund neu aufstellen können. Lösungen sindnicht einfach, da viele künftige Marktchancen häufig außerhalb desKerngeschäfts der etablierten Unternehmen liegen. Sie müssen mithinihre Fähigkeiten neu arrangieren, um tragfähige Geschäftsmodelle fürdie Zukunft aufzusetzen. Zu den entsprechenden Instrumenten gehörenzum Beispiel die In-house-Entwicklung von Angeboten, der Kauf vonStart-ups, die Pioniere auf ihrem Gebiet sind, das Eingehen vonPartnerschaften oder das Aufsetzen eines In-house-Start-up-Fonds.Oliver Wyman-Experte Kautzsch: "Zu welcher Lösung die einzelnenUnternehmen für sich auch immer kommen, klar ist: Jetzt ist die Zeit,weniger über die Optimierung des bestehenden Geschäfts nachzudenkenals vielmehr darüber, wie man die Chancen in den neuen Märktenergreift und gewinnt."Der Oliver Wyman-Branchenreport "Perspectives on ManufacturingIndustries" steht zum Download bereit unter http://ots.de/qjT26.Pressekontakt:Maike WiehmeierCommunications Manager DACHOliver WymanTel. +49 89 939 49 464Mobil: +49 175 290 5074maike.wiehmeier@oliverwyman.comOriginal-Content von: Oliver Wyman, übermittelt durch news aktuell