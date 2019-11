"Fertig? Los! - Die sportliche ARD-Kinderradionacht" am 29. November

Köln (ots) -Die Kinderradioredaktionen der ARD laden alle Kinder herzlich ein,bei der 13. ARD-Kinderradionacht mitzumachen. In diesem Jahr geht esum Sport und den Spaß an der Bewegung.Fünf Stunden lang gibt es am 29. November ab 20.05 Uhr Hörspiele,Lesungen, Reportagen, Comedys und Musik live im Radio zu hören. Wieimmer können die Kinder mit Moderatorin Mona Ameziane live dabei sein- mit ihren Ohren am Radio, per Telefon in der Sendung oder viaEintrag ins Online-Gästebuch. Die Sendung ist einGemeinschaftsprodukt aller ARD-Kinderredaktionen und wird bundesweitübertragen, unter anderem in WDR5, NDR Info und vielen anderenARD-Radioprogrammen.Wachbleibe-Partys in der Schule oder ZuhauseZahlreiche Schulen oder Privathaushalte in ganz Deutschlandbeteiligen sich seit vielen Jahren an der Kinderradionacht undorganisieren Wachbleibepartys. Vielerorts wird eine ohnehin geplanteLesenacht auf den Termin der Kinderradionacht gelegt. In mehrerentausend Schulen und Stadtbüchereien quer durch ganz Deutschland, aberauch in unzähligen Familien, werden sich Kinder sportlich in Schalewerfen und neue Sportarten ausprobieren.Anmelden kann man sich im Internet, wo unter www.kinderradionacht.deim Laufe der Zeit immer mehr über die Sondersendung verraten wird.Hier findet man jetzt schon das Kinderradioheft mit vielen Anregungenund Tipps, wie man eine gelungene Radionacht vorbereiten unddurchführen kann.Sendehinweis: "Fertig? Los! - Die sportliche ARD-Kinderradionacht" am29. November 2019, 20.04 - 1.00 UhrFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationCarla SchmidtTelefon 0221 220 7124carla-johanna.schmidt@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell