Ferrero-Gruppe kündigt neue Entscheidungsstrukturen zur Stärkung ihrer globalen Position an

Die Ferrero-Gruppe hat beschlossen, neue Entscheidungsstrukturenzur Stärkung ihrer Wettbewerbsposition in den weltweiten Märkten fürSchokolade und verpackten Süßwaren einzuführen und dasWachstumsmoment zu beschleunigen.Der Unternehmer und CEO der Ferrero-Gruppe Giovanni Ferreroübernimmt ab dem 1. September 2017 die Rolle des Executive Chairman.In dieser Position wird er die Gruppe durch die Konzentration auflangfristige Strategien, neue Geschäftsrichtungen und bahnbrechendeInnovationen voranbringen.Giovanni Ferrero wird neue Wege abstecken und beschreiten, um dasWachstum und die Globalisierung zu stärken und dabei diestrategischen Funktionen sowie die Vorstände und Ausschüsse desKonzerns leiten.Um das Erreichen der Geschäftsziele des Konzerns abzusichern, hatGiovanni Ferrero entschieden, einen Manager als Chief ExecutiveOfficer zu berufen. In seiner Rolle wird der CEO alle Aktivitätenvoranbringen, die sich auf das Erreichen der kurz- undmittelfristigen Ergebnisse Ziele konzentrieren. Lapo Civiletti, einhochrangiger leitender Angestellter aus dem Konzern mit einerbeeindruckenden Erfolgsbilanz, wird die Rolle des CEO ab dem 1.September 2017 übernehmen."Ich bin sehr zuversichtlich, dass Lapo Civiletti Kontinuität beimErreichen von Geschäftszielen liefern und die Wachstumsziele desKonzerns effektiv unterstützen wird", so Giovanni Ferrero. "Er wurdefür seinen Geschäftssinn, seine Vision und seine missionsorientierteAusrichtung ausgewählt und er fördert außerdem die Kultur und diezentralen Werte von Ferrero"."Dies ist eine bedeutsame Zeit für den Konzern und wir sindbereit, die neuen Gelegenheiten zu ergreifen, die sich unseremUnternehmen bieten", so Lapo Civiletti. "Ich werde mich ganz derAufgabe verschreiben, die strategische Richtung von Giovanni Ferrerozu verfolgen, an seiner Seite, mit einem sehr talentiertenFührungsteam und in Zusammenarbeit mit all meinen Ferrero-Kollegenauf der ganzen Welt."Der Konzern ist entschlossen, in seine Mitarbeiter zu investieren,das vorhandene Talent, die Führungsqualitäten und die persönlichenQualitäten seiner Führungskräfte zu stärken. Die neuenEntscheidungsstrukturen werden Ferrero darüber hinaus in die Lageversetzen, sein Geschäft zukünftig weiterzuentwickeln und seinePosition in weltweiten Märkten zu stärken.In Folge dieser gestärkten Entscheidungsstrukturen wurden diefolgenden Ernennungen auf der Leadership-Team-Ebene vorgenommen:- Direkt dem Executive Chairman unterstellt:Lapo Civiletti als CEO, Botschafter Francesco Paolo Fulci als Headof the Institutional Affairs, Briano Olivares als Head of StrategicR&D, Aldo Uva als Head of the Open Innovation und Marco Borghesi alsChief Strategy Officer.Darüber hinaus wird der Executive Chairman Richtlinien für dieVorstände und Ausschüsse des Konzerns bereitstellen: Group LeadershipTeam, Audit, Beratung, Produkte, Ernennungs- und Vergütungskomitee,Geschäftsinnovation, Operations.- Direkt dem CEO unterstellt:Giuseppe Addezio als Chief Human Resources and OrganizationOfficer, Patrick Baubry als Sales Business Development, Marco Capursoals Chief Business Officer Area Emerging (China, Indien, MEA,Asien-Pazifik), Lapo Civiletti als Chief Business Officer AreaEurope, Giuseppe D'Angelo als Chief Business Officer AreaInternational (UK, Nord-, Mittel- und Südamerika, GUS, Australien undNeuseeland), Jorge de Moragas als Chief Financial Officer, MicheleFerro als Chief Industrial and Supply Officer, Fabrizio Minneci alsChief Legal Officer, Briano Olivares als Chief Global Brand Officer,Aldo Uva als Chief Operating Officer Strategic Business Units."Ich bin sicher, dass die neuen Entscheidungsstrukturen dasWachstum unseres Unternehmens beflügeln und dabei den Wurzeln desUnternehmens treu bleiben werden. Dies wird der essenzielle Schrittsein, um "das Beste aus unseren Welten" zu verbinden: unsercharakteristisches Unternehmertum, unsere hervorragendeManagementkultur, und die Qualität all unserer Mitarbeiter, dieperfekte Mischung für den Erfolg", so Giovanni Ferrero abschließend.Die Geschichte von Ferrero nahm in einer kleinen Stadt namens Albaim italienischen Piemont im Jahr 1946 ihren Anfang. Heute zähltFerrero mit einem Konzernumsatz von mehr als 10 Mrd. Euro zu denMarktführern im Süßwarensektor und ist der drittgrößte Konzernweltweit auf dem Markt der Schokoladenerzeugnisse.Die Ferrero Group beschäftigt mehr als 41.000 Mitarbeiter in 53Ländern und verfügt über 22 Produktionsanlagen auf der ganzen Welt,von denen drei Teil des Unternehmerprojekt "Progetto ImprenditorialeMichele Ferrero" in Afrika und Asien sind. Darüber hinaus gründetedie Gruppe Anfang 2015 die Ferrero Hazelnut Company (HCo), der sechsLandwirtschaftsunternehmen und acht Produktionsanlagen angehören.Ferrero-Produkte wie Nutella, Ferrero Rocher, Raffaello, Tic Tac unddie Kinder-Produktreihe werden in mehr als 170 Ländern verkauft; siesind ein Teil des kollektiven Gedächtnisses und der Gebräuche invielen Ländern geworden, in denen sie von Generation um Generationgeliebt werden und oft als kulturelle Wahrzeichen angesehen werden.Darüber hinaus findet sich soziale Verantwortung in den Erbanlagenvon Ferrero. Produktfrische und hohe Qualität, sorgfältige Auswahlder feinsten Rohzutaten, nachhaltige Landwirtschaftspraktiken undständige Forschung und Innovation sind einige der wichtigstenElemente des Erfolgs von Ferrero. Darüber hinaus investiert Ferreroweiterhin in örtliche Gemeinschaften über die Stiftung "FondazioneFerrero", das Unternehmerprojekt "Progetto Imprenditoriale MicheleFerrero" und das Bewegungsprogramm "kinder+Sport".Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.ferrero.com undhttp://www.ferrerocsr.com