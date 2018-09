Ferratum: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Ferratum":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Ferratum, die im Segment "Verbraucherfinanzierung" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 20.09.2018 an ihrer Heimatbörse Xetra mit 14,7 EUR.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Ferratum einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Ferratum jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Ferratum-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Ferratum-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ferratum vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 26,5 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 80,27 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (14,7 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Ferratum somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,98 ist die Aktie von Ferratum auf Basis der heutigen Notierungen 66 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Specialty Finance" (49,27) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Ferratum in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Ferratum haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Ferratum bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.