Ferratum: Aufschrei, garantiert!

Für die Aktie Ferratum aus dem Segment "Verbraucherfinanzierung" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 03.01.2020, 18:11 Uhr, ein Kurs von 9.96 EUR geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Ferratum entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Ferratum wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ferratum vor. Das Kursziel für die Aktie der Ferratum liegt im Mittel wiederum bei 24,5 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 9,9 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 147,47 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Ferratum insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Ferratum auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Ferratum sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Ferratum investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,93 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Verbraucherfinanzierung einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,15 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.