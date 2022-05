Ferrari verzeichnet volle Auftragsbücher - Umsatz und Gewinn deutlich gestiegen

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

MARANELLO (dpa-AFX) - Der Luxussportwagenbauer Ferrari profitiert von einer starken Nachfrage. Die Ergebnisse im ersten Quartal seien von einem starken Auftragseingang getragen worden, sagte Vorstandschef Benedetto Vigna am Mittwoch laut Mitteilung. Das Orderbuch sei bis in das Jahr 2023 gut gefüllt und die meisten Modelle ausverkauft, sagte der Manager. Angesichts des Wachstums bei den Verkäufen um 17 Prozent auf 3251 Autos sowie dem ebenso stark gestiegenen Umsatz auf 1,2 Milliarden Euro, zeigte sich der Chef der Firma mit Sitz im italienischen Maranello auch für den Rest des Jahres zuversichtlich. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen steigerte das Unternehmen um 12 Prozent auf die von Experten erwarteten 423 Millionen Euro. Unter dem Strich legte der Gewinn um 16 Prozent auf 239 Millionen Euro zu. Die Aktie lag in Mailand zuletzt 2 Prozent im Minus./men/lew/jha/