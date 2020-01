Fernzüge im Dezember seltener verspätet

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat die Verspätungen ihrer Fernzüge im Dezember reduziert.



Der Pünktlichkeitswert ihrer ICE- und IC-Flotte lag im letzten Monat des Jahres 2019 bei 79,1 Prozent, wie die Bahn am Sonntag in Berlin mitteilte. Das sind 2,2 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zu November ergibt sich sogar eine Verbesserung um 6,9 Punkte. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" darüber berichtet.

Wie bereits bekannt, hat die Bahn ihr Jahresziel 2019 bei der Pünktlichkeit für den Fernverkehr verfehlt. Der Staatskonzern hatte 76,5 Prozent angepeilt, aber lediglich 75,9 Prozent erreicht. Das war ein Prozentpunkt besser als 2018. Bei der Bahn gelten Züge noch als pünktlich, die weniger als sechs Minuten zu spät ankommen.

Bahnchef Richard Lutz sprach von einem positiven Ganzjahrestrend: "In neun von zwölf Monaten des Jahres 2019 waren wir besser unterwegs als 2018." Diese Entwicklung mache Mut, weil sie zeige, wie alle Mitarbeiter an dem Ziel arbeiteten, den Kunden einen zuverlässigen, pünktlichen Bahnbetrieb zu sichern./brd/DP/he