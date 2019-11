Fernzüge der Deutschen Bahn im Oktober pünktlicher als im Vorjahr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Fernzüge der Deutschen Bahn waren im Oktober wieder etwas pünktlicher als im Vorjahr.



73,1 Prozent der Züge kamen rechtzeitig am Ziel an, also mit nicht mehr als sechs Minuten Verspätung, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Damit war etwas mehr als jeder vierte Zug zu spät. Im Oktober des Vorjahres fiel der Wert um 1,8 Prozentpunkte schlechter aus. Die Bahn will im laufenden Jahr insgesamt einen Pünktlichkeitswert im Fernverkehr von 76,5 Prozent schaffen. Im zweiten Halbjahr lag die Quote allerdings stets darunter.

Dennoch gibt sich der Konzern weiter zuversichtlich: "Wir halten an unserem Jahresziel fest", teilte ein Sprecher mit. Dafür muss allerdings das Wetter mitspielen. "Externe Faktoren - wie etwa schwere Herbststürme - können sich noch auf die Jahrespünktlichkeit auswirken."/maa/DP/fba