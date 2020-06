Mainz (ots) - Sonntag, 14. Juni 2020, 9.05 UhrWird die Pandemie das Reisen nachhaltig verändern? Oder kehrt die Gesellschaft zurück zu Billigtourismus, Instagram-Hektik, "Overtourism" und Klimasünden? Diese Fragen beschäftigen in der 3sat-Sendung "Reif für die Insel? Reiselust und Fernweh in Corona-Zeiten" aus der SRF-Gesprächsreihe "Sternstunde Philosophie" (Erstsendung: 27. Mai 2020) am Sonntag, 14. Juni, um 9.05 Uhr, den Schweizer Philosophen, Autor und Moderator Yves Bossart, die Philosophin Susanne Schmetkamp und den Reisefachmann, Weltenbummler und Abenteurer André Lüthi.Ob Strandferien, Kreuzfahrt, Bildungsreise oder Abenteuer-Trekking: Das alles ist seit dem Corona-Shutdown nicht möglich. Dabei ist Urlaub für die moderne, dauergestresste Hochleistungsgesellschaft das Besondere, dem viele von Jahr zu Jahr entgegenfiebern: anderswo sein, anderes erleben, jemand anderes sein. Die Rastlosigkeit der Gegenwart ist fast ohne jedes Maß. Nie wurde mehr geflogen, nie mehr gereist. Und nun ist sie ausgebremst, die Hypermobilität. Was bleibt, ist das Fernweh. Was aber sucht der Reisende in der Ferne und Fremde? Ist das Reisen bloßer Luxus oder ein unverzichtbarer Teil der Bildung und Selbstfindung?Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/fernwehincoronazeitenWeitere Informationen und Beiträge zum Thema Corona in der 3sat-Mediathek: https://3sat.de/themen/corona-102.htmlWissenswert - 3sat als starker Partner der Kultur in der Coronakrise: https://kurz.zdf.de/65v/Weitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4617533OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell