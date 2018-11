Fernwärmeversorgung 2017: Abgegebene Wärmemenge leicht gesunken

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2017 stellten die Betreiber vonFernwärmenetzen rund 161 Terawattstunden (TWh) Wärme zur Verfügung.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das0,6 % weniger als im Vorjahr. Mit dieser Wärmemenge könnte derFernwärmebedarf aller Haushalte in Deutschland für drei Jahre gedecktwerden. Wichtigste Energieträger zur Fernwärmeerzeugung waren im Jahr2017 Erdgas (47 %), Stein- und Braunkohlen (28 %) sowie Abfall (14%).Der Anteil von Erdgas am Fernwärmeaufkommen hat sich 2017gegenüber 2016 (44 %) zwar leicht erhöht, liegt aber immer noch unterdem Wert von vor zehn Jahren (2007: 53 %). Der Anteil vonerneuerbaren Energien hat sich hingegen seit 2007 von 2 % auf 7 %mehr als verdreifacht.Im Jahr 2017 gingen 7 % der verfügbaren Wärme bei der Übertragungverloren. Von der restlichen Wärmemenge (149 TWh) wurden 35 % anprivate Haushalte abgegeben, 31 % an die Industrie, 19 % anEnergieversorgungsunternehmen sowie 15 % an sonstige Letztverbraucher(einschließlich Ausland). Die Wärmeabgabe an private Haushalte istsomit gegenüber 2016 nahezu konstant geblieben. Dies lässt sich vorallem darauf zurückführen, dass in den Wintermonaten 2017 und 2016 imDurchschnitt ähnliche Temperaturen herrschten. Im Vergleich mit demJahr 2014 mit einem sehr milden Winter lag 2017 die Abgabe an privateHaushalte dagegen um 21 % höher.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Energie, Ver- und Entsorgungswirtschaft,Telefon: +49 (0) 611 / 75 29 29,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell