Köln (ots) - Das Onlinestudium der Hochschule Fresenius hat ein neuesStudienmodell eingeführt: "SaturdayOnly". Mit dem Format werden Präsenz- undOnlinestudium intelligent miteinander verzahnt. Studierende lernen nicht nur imvirtuellen Raum, sondern werden an Präsenztagen betreut und lernen ihreDozierenden und Kommilitonen persönlich kennen.Das Jahresende naht. Viele Menschen nehmen sich für das kommende Jahr vor, einenNeustart zu wagen oder sich weiterzubilden. Ein berufsbegleitendes Studium isteine ideale Möglichkeit, um sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln.Viele entscheiden sich für ein Fernstudium, um den Drahtseilakt zwischen Beruf,Weiterbildung und Familienleben bewältigen zu können. Dennoch erfordert einreines Fernstudium ein hohes Maß an Selbstdisziplin. Hinzu kommt, dass vielenOnlinestudierenden die persönliche Note, der Austausch mit Dozierenden undKommilitonen fehlt. Neben dem Selbststudium wünschen sie sich, das Gelernte inpersönlichen Gesprächen und Anwendungsbeispielen zu vertiefen.Das neue Studienformat ist Teil der Profilierung als "Mixed-Mode-University". Eskombiniert Fern- und Präsenzlehre. Via Online-Veranstaltungen absolvieren dieStudierenden individuell, zeit- und ortsunabhängig ihr Selbststudium. Währendder an zehn Samstagen im Semester stattfindenden Präsenzveranstaltungen wird dasWissen vertieft und es findet sozialer Austausch in Projekt- und Lerngruppenstatt."Digitalisierung soll Mehrwerte für Menschen schaffen. Ging es bislang inPräsenzveranstaltungen darum, Wissen zu vermitteln, wollen wir den Fokus auf dieMöglichkeit des langfristigen Netzwerkens, der Teamarbeit und der persönlichenBegleitung legen", erklärt Prof. Dr. Stefan Wiedmann, Geschäftsführer vononlineplus. "Nach dem Motto So viel Flexibilität wie möglich, so viel Präsenzwie nötig - ermöglichen wir mit unserem Hybridmodell Studierenden das flexibleLernen wie in einem Fernstudium und den persönlichen Austausch wie in einemPräsenzstudiengang. Es entstehen Lerngruppen mit den gleichen Studierenden, sodass der persönliche Kontakt gefördert wird. Damit kombinieren wir die Vorteileeines Onlinestudiums und die eines klassischen Studiums. Ob Fitnessguru oderFamilienheld - was auch immer unsere Studierenden in ihrem Privatleben bewegt:Uns ist es wichtig, dass sie trotz Job und Studium Ihr Leben weiterleben", sagtWiedmann."In dieser intelligent verzahnten Form ist das Angebot einmalig. Es ist eineFreude, dass unser neues Format nun mit der ersten, kleinen Gruppe in Osnabrückan den Start geht", ergänzt Prof. Dr. habil. Peter J. Weber, Dekan undGeschäftsführer des Onlinestudiums.Aktuell werden fünf Studiengänge im Format "SaturdayOnly" angeboten:Betriebswirtschaftslehre, Management im Gesundheitswesen, Medien- undKommunikationsmanagement, Wirtschaftspsychologie sowie Digital Engineering andManagement. Geplant ist die Erweiterung des Angebots ab April 2020 auf insgesamtsechs Städte: Dortmund, Ehingen bei Ulm, Frankfurt am Main, Hannover, Osnabrück,Stuttgart."SaturdayOnly" ist inzwischen eine eingetragene Marke.Über die Hochschule FreseniusDie Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurtam Main, Hamburg, Idstein, Köln, München und Wiesbaden sowie dem Studienzentrumin New York gehört mit über 13.000 Studierenden zu den größten undrenommiertesten privaten Hochschulen in Deutschland. Sie blickt auf eine mehrals 170-jährige Tradition zurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius inWiesbaden das "Chemische Laboratorium Fresenius", das sich von Beginn an sowohlder Labor-praxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 1971 ist die Hochschulestaatlich anerkannt. Sie verfügt über ein sehr breites, vielfältigesFächerangebot und bietet in den Fachbereichen Chemie & Biologie, Design,Gesundheit & Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft & Medien Bachelor- undMasterprogramme in Vollzeit sowie berufsbegleitende und ausbildungsbegleitende(duale) Studi-engänge an. Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsratinstitutionell akkreditiert. Bei der Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondereihr "breites und innovatives Angebot an Bachelor- und Master-Studiengängen","ihre Internationalität" sowie ihr "überzeugend gestalteter Praxisbe-zug" vomWissenschaftsrat gewürdigt. Im April 2016 wurde sie vom Wissenschaftsrat fürweitere fünf Jahre reakkreditiert.Weitere Informationen finden Sie auf den Websites:www.hs-fresenius.de/saturday-onlyPressekontakt:MELANIE HAHN, M.A.PressesprecherinTel. 0221 973199-507Mobil 0171 3592590melanie.hahn@hs-fresenius.dewww.hs-fresenius.deHOCHSCHULE FRESENIUSFÜR WIRTSCHAFT UND MEDIEN GMBH / ONLINEPLUSWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135179/4457077OTS: HOCHSCHULE FRESENIUS ONLINE PLUS GMBHOriginal-Content von: HOCHSCHULE FRESENIUS ONLINE PLUS GMBH, übermittelt durch news aktuell