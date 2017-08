Fernsehwoche sucht den Titelstar 2017 / CHANNEL21 und Mirja Du Mont unterstützen die Aktion

Hamburg (ots) - Welche Frau würde nicht gerne einmal dieTitelseite eines Magazins schmücken? Das TV-Magazin Fernsehwocheermöglicht jetzt jeder Frau, was sonst nur professionellen Modelsvorbehalten ist: Einmal Titelstar auf einem Zeitschriften-Cover sein.CHANNEL21 untersützt die Aktion und bietet der Siegerin einenexklusiven Blick hinter die Kulissen im TV-Studio, inklusive derMöglichkeit, als Gast in einer Sendung des Homeshopping-Sendersaufzutreten.Der Fernsehwoche-Titelstar braucht keine perfekten Maße oderErfahrungen als Fotomodell. Es geht vielmehr um eine positiveAusstrahlung, die Lust und den Mut, diese nach Außen zu tragen.Frauen ab 18 Jahren aus ganz Deutschland sind aufgerufen, sich zubewerben, um mit ein bisschen Glück ein professionelles Styling undTitel-Shooting zu gewinnen.Model und CHANNEL21-Modedesignerin Mirja Du Mont ist Teil derFachjury, die aus allen Bewerberinnen mehrere Gewinnerinnen auswähltund nach Hamburg einlädt - inklusive Anreise, Hotelübernachtung undTaschengeld. Als besondere Erinnerung erhält jede Finalistin dieprofessionellen Fotos des Cover-Shootings. Die Siegerin wird imNovember das Cover der Fernsehwoche schmücken und hierfür einzusätzliches Model-Honorar erhalten.Mirja Du Mont weiß, worauf es beim Styling ankommt. Gerade hat siefür CHANNEL21 eine einzigartige Modelinie entworfen. "Die Kollektion'Urban Diva by Mirja Du Mont' ist für alle Frauen gemacht -unabhängig von Alter und Konfektionsgröße", erläutert KlausSkripalle, CHANNEL21-Geschäftsführer, die Kooperation mit derDesignerin. "Die Modelinie spricht die Vielzahl unsererZuschauerinnen an und passt hervorragend zur Titelstar-Aktion vonFernsehwoche.""Der Fernsehwoche-Titelstar ist seit Jahren eine der beliebtestenLeseraktionen", beschreibt Chefredakteur Jan von Frenckell den Erfolgder Aktion. "Mit CHANNEL21 als Unterstützer und Mirja Du Mont in derJury haben wir starke Partner mit an Bord, die für unsere Leserinneneinen tollen Mehrwert bieten."Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.CHANNEL21 mit Sitz in Hannover ist der drittgrößteHomeshopping-Sender Deutschlands. Das Unternehmen vermarktet undvertreibt ein Vollsortiment mit einem breiten Warenangebot von Modeüber Beauty, Gesundheit und Schmuck bis hin zu Haushaltswaren undElektronik über eigens hierfür konzipierte Teleshopping-Produktionenund das Internet. Gegründet im Jahr 2001, ist CHANNEL21 heute viaSatellit, Kabel und DVB-T bundesweit in 95 Prozent aller deutschenTV-Haushalte zu empfangen. Bis heute haben sich bereits knapp 6Millionen Kunden für das attraktive und stetig wachsendeProduktangebot entschieden. Das Unternehmen ist Teil der CHANNEL21Holding AG.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupCHANNEL21 GmbHGroßer Kolonnenweg 18 d30163 HannoverTel: 0511 / 8998 - 0Fax: 0511 / 8998 - 109info@channel21.dewww.channel21.deOriginal-Content von: Bauer Media Group, Fernsehwoche, übermittelt durch news aktuell