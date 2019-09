Fernsehrat leitet Genehmigungsverfahren für das Änderungskonzept der ZDF-Telemedienangebote ein (FOTO)

Mainz (ots) -Der Fernsehrat leitet für das Änderungskonzept derTelemedienangebote des ZDF das nach dem Rundfunkstaatsvertragvorgesehene Genehmigungsverfahren ("Drei-Stufen-Test") ein.Das vom Intendanten vorgelegte Telemedienänderungskonzept siehtwesentliche Änderungen in den Bereichen eigenständiger audiovisuellerInhalte ("Online-Only"), Verweildauer sowie der Verbreitung derInhalte über Drittplattformen vor.Dritte haben bis zum 28. Oktober 2019 die Möglichkeit zurStellungnahme. Die Stellungnahmen sind per E-Mail an die Adressefernsehrat.drei-stufen-test@zdf.de zu übermitteln.Der Fernsehrat hat die Vorsitzende zudem beauftragt, gemeinsam mitdem Erweiterten Präsidium ein beschränktes Ausschreibungsverfahrenzur Vergabe eines Gutachtens durchzuführen und einen Gutachter zumandatieren. Dieser Gutachter soll die Auswirkungen der wesentlichenÄnderungen der Telemedienangebote des ZDF auf allen relevantenMärkten untersuchen und bewerten.Der vollständige Beschluss des Fernsehrates, das Änderungskonzeptder ZDF-Telemedienangebote sowie weitere Informationen zum Verfahrensind auf der Internetseite des Fernsehrates veröffentlicht.http://fernsehrat.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFfernsehratPressekontakt:Sekretariate ZDF-Fernseh- und Verwaltungsrat Ansprechpartner: JanHolub Telefon 06131 - 70-12011Pressekontakt:ZDF - Sekretariate Fernsehrat und VerwaltungsratAnsprechpartner: Jan HolubTelefon: +49-6131-70-12011Original-Content von: ZDF-Fernsehrat / Verwaltungsrat, übermittelt durch news aktuell