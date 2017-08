Fernsehquoten: Polit-Thriller hat am Samstagabend die Nase vorn

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

BERLIN (dpa-AFX) - Krimis ziehen immer: Am Samstagabend zur besten Sendezeit entscheiden sich besonders viele Fernsehzuschauer für den Politthriller in der ARD.



"Tödliche Geheimnisse - Jagd in Kapstadt" kam auf 3,83 Millionen Zuschauer und erreichte damit einen Marktanteil von 16,3 Prozent. Knapp dahinter landete das ZDF mit der Musikshow "Das große Sommer-Hit-Festival 2017", das 3,64 Millionen Menschen sehen wollten (15,9 Prozent).

Die Show "Ninja Warrior Germany" verfolgten 2,36 Millionen Zuschauer (10,3 Prozent). Die Dokumentation "Diana - Die Tragödie einer Prinzessin" auf Vox kam auf 1,78 Millionen (9,3 Prozent). ProSieben erreichte mit der Komödie "Sieben verdammt lange Tage" 1,18 Millionen Menschen (5,0 Prozent). Die Krimiserie "Hawaii Five-O" auf Kabel eins wollten 0,83 Millionen sehen (3,6 Prozent).