Fernsehlotterie startet Themen-Dossier zum Demografischen Wandel

Hamburg (ots) - Das Web-Dossier soll schnell und umfassend insThema einführen und Impulse für Strategien geben.Antworten und Lösungen auf den Demografischen Wandel zu finden,für ein selbstbestimmtes Leben im Alter und für ein Miteinander derGenerationen zu sorgen, das sind die Herausforderungen, vor denenPolitik und Gesellschaft in den kommenden Jahrzehnten stehen werden.Anlässlich des Demografiegipfels der Bundesregierung heute in Berlinstartet die Deutsche Fernsehlotterie jetzt eine Serie vonThemen-Dossiers, die schnell und umfassend in die aktuellenFörderschwerpunkte der Lotterie einführen, aber auch Anregungen fürDiskussionen über mögliche Strategien geben sollen. Unter derWebadressehttps://www.fernsehlotterie.de/microsite/demografischerwandel/können sich Interessierte ab sofort über die Projektarbeit derDeutschen Fernsehlotterie und der Stiftung Deutsches Hilfswerk aufdem Gebiet des Demografischen Wandels informieren. Im Dossier kommenVertreter aus der Praxis zu Wort, die Einblicke in ihre Arbeit geben,um dem Demografischen Wandel entgegen zu wirken. Zahlreiche Beispieleaus der Förderarbeit durch Deutschlands traditionsreichsteSoziallotterie runden das Dossier ab.50 Jahre soziale Projektförderung für DeutschlandDie Deutsche Fernsehlotterie und ihre Stiftung, das DeutscheHilfswerk, unterstützen seit 50 Jahren soziale Projekte inDeutschland. Gefördert werden Projekte freier gemeinnütziger Träger.Die Förderung umfasst Hilfen für Kinder, Jugendliche, Familien,für Senioren, kranke Menschen und Menschen mit Behinderung. Grundlagesind ausschließlich die Einnahmen aus dem Lotterie-Spielbetrieb. 2016bildete ein Redkordjahr für das Tandem für den guten Zweck: Rund 90Millionen Euro konnten für über 600 Projekte bereitgestellt werden.Davon alleine rund 6 Millionen Euro, die in 53 Projekte derQuartiersförderung flossen und sich schwerpunktmäßig mit demMiteinander von Jung und Alt beschäftigen. Fortgesetzt wird die loseSerie mit Dossiers zu den Themen Pflege, Chancengerechtigkeit fürKinder, Demenz und Ehrenamt.Pressekontakt:Andreas von MünchowLeitung Kommunikation, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDeutsche Fernsehlotteriea.vonmuenchow@fernsehlotterie.de040 / 414104 38Original-Content von: Deutsche Fernsehlotterie, übermittelt durch news aktuell