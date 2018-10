Fernsehfilm über eine Vater-Tochter-Beziehung, unerfüllte Lebensträume und den schwierigen Weg der Emanzipation von den Eltern.

Köln (ots) -Die Dreharbeiten zu dem WDR-Fernsehfilm "DAS FREIWILLIGE JAHR (AT)"haben in dieser Woche in Detmold begonnen. Das leise Familiendramaüber das Erwachsenwerden eines Mädchens in der Provinz und denunerfüllten Lebensträumen ihres Vaters wird von Ulrich Koehler undHenner Winckler inszeniert, die auch das Drehbuch schrieben.Sebastian Rudolph und Maj-Britt Klenke sind in den Hauptrollen zusehen. In weitere Rollen: Thomas Schubert, Katrin Röver, DanielNocke, Stefan Stern, Margarita Breitkreiz, Hussein Eliraqui u.a..Hinter der Kamera steht Patrick Orth.Inhalt: Der alleinerziehende Arzt Urs (Sebastian Rudolph) ist einengagierter Mensch: Er kümmert sich um seinen alkoholkranken BruderFalk (Stefan Stern). Seine 19-jährige Tochter Jette (Maj-BrittKlenke) drängt er zu einem Freiwilligen Sozialen Jahr in Südamerika.So will er mit allen Mitteln verhindern, dass Jette wie er in derProvinz hängen bleibt. Sie soll ein freies, selbstbestimmtes Lebenführen. Doch Jette ist zerrissen zwischen ihrer Jugendliebe Mario(Thomas Schubert) und dem Wunsch, den Erwartungen ihres Vatersgerecht zu werden. Mit liebevollem Blick begleitet der Film diebeiden Protagonisten an drei Tagen, an denen ihre Beziehung eineentscheidende Wendung nimmt. Jette ist schon am Flughafen, als siesich entscheidet, doch nicht in den Flieger nach Costa Rica zusteigen und versteckt sich stattdessen vor ihrem Vater. Als Urs siefindet, muss er auf schmerzhafte Weise erkennen, dass er das Glückder Anderen genauso wenig erzwingen kann wie das eigene. Jette stelltsich dem Konflikt und geht ihren eigenen Weg."DAS FREIWILLIGE JAHR (AT)" wird produziert von Sutor KolonkoFilmproduktion (Produzenten Ingmar Trost & Katrin Schlösser). DieWDR-Redaktion liegt bei Corinna Liedtke. Das Drehbuch stammt vonUlrich Köhler & Henner Winckler, die beide auch Regie führen.Gedreht wird noch bis zum 17. November 2018 in Detmold und Umgebung.Der Sendetermin für den Mittwochsfilm im Ersten wird voraussichtlich2019 sein.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Barbara FeiereisWDR Presse und InformationTel. 0221 220 7122barbara.feiereis@wdr.dePressepartner KölnMalte WeberTel. 0221 165 343 51weber@presse-partner.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell