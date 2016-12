München (ots) - Der Filmemacher Heinrich Breloer will sich nachdem Nobelpreisträger Thomas Mann nun dem zweitenJahrhundert-Literaten widmen: Leben und Werk des Dramatikers BertoltBrecht sind das Thema seines neuen Dokudramas (Drehbuch und Regie:Heinrich Breloer). Der Drehstart für die ARD-Koproduktion ist für Mai2017 geplant. Der WDR-Rundfunkrat hatte dem Projekt am Montag, 19.Dezember, zugestimmt.Bereits seit fünf Jahren laufen die Recherchen für den neuenZweiteiler. So traf Breloer, der das Film-Genre Doku-Drama maßgeblichgeprägt hat, viele Zeitzeugen Brechts. Über 40 Jahre wird das Lebendes bis heute meistgespielten deutschen Dramatikers des 20.Jahrhunderts erzählt. Der Dichter und sein Werk überlebten zweiWeltkriege, zwei Diktaturen und vier politische Systeme allein inDeutschland. Im Exil wechselte er nach eigenen Worten "die Länderöfter als die Hemden".Burghart Klaußner und Adele Neuhauser stellen Bertolt Brecht undseine Ehefrau und häufige Hauptdarstellerin Helene Weigel dar.Kameramann ist Gernot Roll, Set Designer ist Christoph Kanter. DieDreharbeiten mit Heinrich Breloer sollen ab Mai 2017 in Prag undUmgebung stattfinden.Heinrich Breloer hat mit der von ihm entwickelten so genannten"offenen Form" Fernsehgeschichte geschrieben. Seine großen Mehrteilerwie "Todesspiel", "Die Manns - Ein Jahrhundertroman", "Speer und Er"und sein später Kinofilm "Buddenbrooks" wurden von Kritik undPublikum begeistert aufgenommen. Vielfach mit dem Grimme-Preis, demDeutschen Fernsehpreis und zahlreichen anderen Preisen ausgezeichnet,erhielt er 2002 für "Die Manns" den "Emmy"."Brecht" wird unter der Federführung des WDR (Redaktion Dr.Barbara Buhl) mit den ARD-Partnern BR (Dr. Cornelia Ackers), SWR(Sandra Dujmovic), NDR (Christian Granderath) sowie Arte (Dr. AndreasSchreitmüller) produziert von der Bavaria Fernsehproduktion(Produzentin Corinna Eich) in Koproduktion mit der BavariaFilmproduktion Köln, SATEL Film und Mia Film. Die Film- undMedienstiftung Nordrhein-Westfalen fördert das zweiteilige Dokudrama.Der Sendetermin im Ersten steht noch nicht fest.Pressekontakt:Maskenfoto Bertolt Brecht (Burghart Klaußner) und Helene Weigel(Adele Neuhauser) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Barbara Feiereis,WDR Presse und Information,Tel.: 0221/2207122,E-Mail: barbara.feiereis@wdr.deDr. Sebastian Feuß,Unternehmenssprecher Bavaria Film Group,Tel.: 089/6499 3919E-Mail: sebastian.feuss@bavaria-film.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell